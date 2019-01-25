中国四部门今年开展应用程序违规收集使用个人信息专项治理

中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局等中国四个部门今天（25日）宣布，决定今年在全国范围组织开展应用程序（App）违法违规收集使用个人信息专项治理。

据中国澎湃新闻报道，这四个部门在新闻发布会上联合发布《关于开展App违法违规收集使用个人信息专项治理的公告》。

报道指出，App强制授权、过度索权、超范围收集个人信息的现象大量存在，违法违规使用个人信息的问题十分突出，广大网民对此反映强烈。为切实治理个人信息保护方面存在的乱象，四部门决定自2019年1月至12月，在全国范围组织开展App违法违规收集使用个人信息专项治理。

公告指出，App运营者收集使用个人信息时要严格履行《网络安全法》规定的责任义务，对获取的个人信息安全负责，采取有效措施加强个人信息保护。遵循合法、正当、必要的原则，不收集与所提供服务无关的个人信息；收集个人信息时要以通俗易懂、简单明了的方式展示个人信息收集使用规则，并经个人信息主体自主选择同意；不以默认、捆绑、停止安装使用等手段变相强迫用户授权，不得违反法律法规和与用户的约定收集使用个人信息。倡导App运营者在定向推送新闻、时政、广告时，为用户提供拒绝接收定向推送的选项。

此次专项治理将重点开展以下工作：一是组织相关专业机构，对用户数量大、与民众生活密切相关的App隐私政策和个人信息收集使用情况进行评估。二是加强对违法违规收集使用个人信息行为的监管和处罚，包括责令有关App运营者限期整改；逾期不改的，公开曝光；情节严重的，依法暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照。三是公安机关开展打击整治网络侵犯公民个人信息违法犯罪专项工作，依法严厉打击针对和利用个人信息的违法犯罪行为。四是开展自愿性App个人信息安全认证，鼓励搜索引擎、应用商店等明确标识并优先推荐通过认证的App。