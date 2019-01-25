玛莎拉蒂宣布在中国召回逾4300辆轿车

意大利豪华轿车品牌玛莎拉蒂（Maserati）宣布，在中国召回超过4300辆轿车，原因与低压燃油输送管路组装不规范有关。

据中国国家市场监管总局今天（25日）发布的消息，日前，玛莎拉蒂（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自即日起，扩大召回部分进口2014和2015年款总裁、吉博力汽车，共计4336辆。

受影响的车子包括2013年3月22日至2015年6月17日期间生产的总裁（Quattroporte）汽车，共计3282辆；以及2013年9月27日至2015年6月11日期间生产的吉博力（Ghibli）汽车，共计1054辆。

本次召回范围内的车辆，供应商对低压燃油输送管路的组装不规范。可能造成低压燃油输送管路连接处渗漏燃油，如果遇到火源可能导致起火，存在安全隐患。玛莎拉蒂（中国）汽车贸易有限公司将为召回范围内的车辆免费更换合格的低压燃油输送管路，以消除安全隐患。

本次召回活动是2017年2月17日发布的《玛莎拉蒂（中国）汽车贸易有限公司召回部分进口2014和2015年款总裁和吉博力汽车》召回活动的扩大召回。扩大召回原因为：在全球范围内接到更多类似案例并进行分析后，玛莎拉蒂确认其它车架号区间的车辆也可能涉及前述问题。