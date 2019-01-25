调查：中国人一天有酬劳动时间十年来减少 照料家人时间增加

中国国家统计局今天（25日）发布的《2018年全国时间利用调查公报》显示，2018年，中国居民一天有酬劳动用时比2008年减少1.5%，陪伴照料家人时间则比2008年增长1.3倍。

据中新社报道，调查结果显示，2018年，中国居民在一天的活动中，个人生理必需活动平均用时11小时53分钟，占全天49.5%；有酬劳动平均用时4小时24分钟，占18.3%；无酬劳动平均用时2小时42分钟，占11.3%；个人自由支配活动平均用时3小时56分钟，占16.4%；学习培训平均用时27分钟，占1.9%；交通活动平均用时38分钟，占2.7%。

国家统计局社科文司高级统计师金红指出，2018年，中国居民个人生理必需活动时间占全天时间比重比2008年提高了1.3个百分点。其中，睡觉休息用时9小时19分钟，比2008年增加17分钟；餐饮活动用时1小时44分钟，增加四分钟。这两项时间增加反映了居民生活方式更加健康。

值得注意的是，10年间中国居民有酬劳动时间减少1.5%，而同期人均GDP增长约一倍，单位时间产出明显增加反映出期间劳动生产率继续提高。

金红分析说，有酬劳动时间减少的原因是家庭生产经营活动时间大幅减少。2018年，中国家庭生产经营活动时间为1小时27分钟，占全天时间比重为6%，比2008年下降2.2个百分点。与此同时，居民投入到就业工作中的时间由2008年的2小时29分钟增加到2小时57分钟。家庭生产经营活动时间减少、就业工作时间增加，反映出城镇化进程加快以及家庭生产方式现代化程度提高。

10年间的另一大变化是，家务劳动时间减少，陪伴家人时间增加。2018年，中国居民家务劳动时间为1小时26分钟，比2008年减少17分钟；陪伴照料家人的时间为53分钟，比2008年增加30分钟，增长了1.3倍，其中85%的时间用于照料孩子的生活和学习。

金红表示，无酬劳动结构显著变化反映出人们更注重与家人相伴，尤其重视对孩子的培养教育。总体来看，10年间中国居民时间分配结构发生较大变化，也从一个新角度反映了经济社会发展以及人民生活品质提升。