澳门通过国歌法修正法案 国歌将纳入当地中小学教育

澳门立法会昨天（24日）完成修改《国旗及国歌的使用及保护》法案，并逐一表决通过条文，并在三票反对下最终获通过。

据新华社和香港电台报道，法案对原有法律主要有七处修改，包括奏唱国歌的场合，禁止国歌使用于某些商业或其他不适当用途，国歌奏唱的形式、礼仪和违反规定的处罚，侮辱国歌的犯罪行为，在重大庆典和节日播放国歌，将国歌纳入中小学教育，新闻媒体宣传国歌。

有传媒团体曾去信立法会，关注相关条文或会影响新闻自由及编辑自主，促请政府撤回。但官员在表决前重申，政府要依法宣传国歌，并无强迫传媒。

至于澳门国旗国歌法，订明国歌将纳入中小学教育范畴，在主要官方场合必须奏唱国歌，但不得作为商标广告或在私人丧礼播放。若篡改国歌歌词或曲谱，以“歪曲”、“贬损”方式奏唱，一经定罪，最高可判监三年或罚款2000至1万澳门元（约335至1675新元）。

该法案自公布翌日起生效。

澳门特区在回归祖国之初就制定了《国旗、国徽及国歌的使用及保护》法律。2017年11月4日，十二届全国人大常委会第三十次会议表决通过在《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》附件三中增加全国性法律《中华人民共和国国歌法》。澳门特区政府于2018年8月3日向特区立法会提交了修改国歌法法案，并于8月13日经立法会全体会议一般性讨论和表决获得通过。