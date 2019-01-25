民调：柯文哲若参选2020或成最大变数

一项最新民调显示，台北市长柯文哲如果参选2020总统大选，可能成为最大变数。

据台湾《联合报》今天（25日）引述TVBS的最新民调报道，在2020总统大选方面，柯文哲支持度为36%，朱立伦支持度为30%，总统蔡英文支持度仅为15%。

如果是王金平和吴敦义出马，王金平对战柯文哲和蔡英文，支持度为22%：38%：15％；若是吴敦义出马迎战柯文哲和蔡英文，则为13%：45%：17％。

名嘴陈凤馨在政论节目上分析，以民调来看，朱立伦是国民党内最强战将，但若柯文哲参选，将同时分裂国、民两党。柯文哲若瓜分两边各三分之一的选票，就赢定了。

报道也引述《KEYPO大数据关键引擎》的声量趋势分析，这一个月以来蔡英文网络声量、社群力大爆发，总声量有超过116万笔，是赖清德约15万笔的七倍之多。蔡英文除了改变面簿经营策略，用年轻人的长辈图、捡到枪战力满点的PO文内容增加黏着度，独派大老逼宫后，也替蔡创下更高讨论度，好感度也大增。

至于赖清德，在内阁总辞的声量高点后，讨论趋于平淡，自己的面簿也仅分享回到台南探望维冠大楼幸存者的行程。蔡英文的社群活跃度也远高于赖清德，但未来赖清德是否会接任国安会秘书长，再替自己创造声势，也值得观察。

虽然民调显示，柯文哲若参选将增加不少变数，甚至可能瓜分票源取得优势。不过近期柯文哲在过往擅长的空战上却施展不开。被视为是柯家军的立委补选候选人陈思宇，在这次选战中的表现也不尽理想，空战对上地方动员实力雄厚的陈炳甫、何志伟，还是苦战。立委补选的结果，也将影响到柯文哲后续动向。