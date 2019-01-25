中国教育部：到2022年全面普及实名制网络学习空间

中国教育部公布指导意见，明确指出，到2022年，面向各级各类教育、全体教师和适龄学生，全面普及绿色安全、可管可控、功能完备、特色鲜明的实名制网络学习空间。

综合中新社和中国教育部网站今天（25日）发布的消息，教育部印发的《关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》要求，整体推进网络学习空间建设，全面实现“一人一空间”。加快推动国家和省级教育资源公共服务平台互联互通，依托国家数字教育资源公共服务体系，区域整体规划、整校推进，使空间成为各级各类学校、全体教师和适龄学生教育信息化应用的主要入口，实现“一人一空间，人人用空间”。遵循统一的数据标准和服务规范，采用自主研发、委托开发、购买服务等形式进行空间建设，做好空间数据的有效汇聚、共享，提供高质量的基本公共服务。

指导意见明确指出，发挥空间主渠道作用，优化教育资源配置。充分发挥空间作为数字教育资源共建共享主渠道的作用，创新教育资源供给模式，扩大教育资源有效供给。按照服务教师教学、学生学习、学校管理的要求，帮助师生免费获取国家和地方提供的各类公益性资源、共享生成性资源、自主选购个性化资源。通过构建名师工作室、虚拟工厂、学习共同体等方式，开展跨班级、跨学校、跨区域的开放式共享服务。

指导意见提出，要推动管理者率先应用，促进教育治理现代化。组织教师创新应用，实现教学应用常态化。引导学生主动应用，实现学习应用常态化。鼓励家长积极应用，实现家校互动常态化。

此外，指导意见还指出，要加强能力建设，提升空间应用和支持服务水平。加强典型区域和学校培育，促进空间应用推广普及。

保障措施方面，《指导意见》提出，要建立知识产权保护长效机制，强化知识产权保护意识和维权意识，尊重教师原创资源的知识产权及提供在线服务的劳动，在职称评定、评优选先、绩效考核、合理回报中得到体现。完善教师评价办法，引导学校将教师利用空间开展教学等纳入岗位考核中，激励教师主动利用空间。创新学生评价办法，引导学校将学生在线学习行为、能力、成果等纳入学生评价范畴，充分利用学生成长记录开展综合素质评价，发挥其在升学、就业等评价过程中的重要作用，激励学生主动利用空间。要求学校指导学生科学规范地使用智能学习终端应用空间，养成信息化环境下良好的学习和用眼卫生习惯，切实做好儿童青少年近视防控工作。