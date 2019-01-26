王毅：无证据地用国家力量抹黑打击特定企业不公正不道德

中国外交部长王毅昨天（25日）在谈到华为等中国企业在海外受阻时指出，在没有任何证据的情况下，动用国家力量来抹黑和打击特定的企业，既不公正，也不道德。

据凤凰卫视和中国外交部网站今天发布的消息，王毅在即将结束法国、意大利之行之际，接受访问时说，考虑到其背后显而易见的政治意图和政治操弄，更是不能接受的。

王毅指出，各国虽然有权利维护国家信息安全，但是不能打着安全的幌子，以莫须有的借口损害甚至扼杀企业的正当合法经营。

来自中国外交部的全文如下：

当地时间2019年1月25日晚，在即将结束法国、意大利之行之际，国务委员兼外长王毅接受记者采访，谈及此次欧洲之行的体会，并回答了记者提问。

王毅说，此次同法国举行战略对话，与意大利召开政府委员会联席会议，都十分成功。法国和意大利都是具有世界影响的大国，也都是欧盟的主要成员。在目前大国关系深刻调整、彼此摩擦有所增加情况下，法国也好，意大利也好，都表示将坚定奉行独立自主外交政策，都十分珍惜同中国建立的全面战略伙伴关系，都希望推进与中国的全方位合作，也都把对华关系置于他们外交全局的重要位置。我认为，中法、中意全面战略伙伴的长期性、稳定性和互利性不但没有受到影响，反而得到进一步增强。我们愿与法国、意大利相向而行，加强战略沟通，巩固战略互信，深化战略合作，为我们的全面战略伙伴关系不断注入新内涵，为国际社会不断提供正能量。

王毅说，这次访问还有一个感受是，无论是法国，还是意大利，都明确地欢迎中国企业到他们国家投资兴业，都表示不会采取针对特定企业的限制措施，更不会歧视任何企业，愿意为包括中国在内的所有外国企业提供一个公平、开放、透明的营商环境。在当前形势下，这些表态不仅是及时的，也是必要的。我相信，中国企业将会把目光更多投向能让他们安心、并值得信任的国家。

王毅说，我们还就如何应对各种全球性挑战进行了深入沟通，我们三方都确认，要坚定维护以规则为基础的多边主义，坚定维护以联合国为核心的当代国际体系。同时，我们也都认为，全球治理应当与时俱进，予以必要的改革和完善。我们三方都完全不认同单边主义和利己主义的作法。这实际上也代表了国际社会的普遍愿望。事实将证明，任何单边主义和利己主义都是不得人心的，也注定难以持续。

在回答记者关于如何看待近期个别国家公开打压华为等中国企业的问题时，王毅强调，这件事情的是非曲直是非常清楚的，在没有任何证据的情况下，动用国家力量来抹黑和打击特定的企业，这种作法既不公正，也不道德。尤其是考虑到其背后显而易见的政治意图和政治操弄，更是不能接受的。我认为，各国都应对这种无理的作法、这种霸凌行径予以警惕，加以抵制。企业就是企业，企业的生存发展最终要由市场竞争来决定。政府要做的，就是为他们提供公平、公正和透明的营商环境。各国当然都有权利维护国家的信息安全，但是不能打着安全的幌子，以莫须有的借口损害甚至扼杀企业的正当合法经营。