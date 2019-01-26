广东省政协主席：港澳政协委员旗帜鲜明反对港独

广东省政协主席王荣在广东省政协会议上宣读工作报告时表示，去年港澳政协委员发挥了“双重积极作用”，旗帜鲜明反对“港独”，今年要不断增强港澳同胞对国家的向心力，以及对“一国两制”的认同感。

据香港电台今天（26日）报道，王荣说，要鼓励和支持广东的政协委员，特别是港澳委员，把握新机遇，多方面、多层次、多渠道做好统一思想认识、凝聚人心的工作，引导港澳委员协助国家全面开放、融入国家发展大局、参与国家治理，加强与港澳各界尤其是港澳青年的联系。

王荣指出，今年要以粤港澳大湾区建设为重点，推动全省改革发展的要求，推动实施大湾区发展规划纲要和落实“三年行动计划”。重点在于要形成全面开放新格局、建设国际科技创新中心和高标准的广东自贸区、推动投资贸易自由化和便利化，以及建设粤港澳青年创新基地，将大湾区建设成高质量发展的先行区及示范区，成为中国向世界展示改革开放的力量。

王荣说，要为推动落实乡村振兴战略，和粤港澳大湾区建设发声出力，也要密切与港澳社团和青年企业家代表人士联系。他回顾过去一年工作时提到，去年聚焦推动粤港澳大湾区建设，逐步落实科研经费跨境使用、港澳居民申领居住证等政策。