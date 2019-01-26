港官员：只要市民尊重国歌就不会受影响

香港政制及内地事务局局长聂德权指出，国歌条例草案并非强迫市民爱国，只要市民尊重国歌，没有意图侮辱国歌，就不会受影响。

据香港电台今天（26日）报道，聂德权一个电台节目上说，国歌法条例生效后，警方可以在事发后一至两年内提出检控的做法，考虑到警方调查搜证需要时间，及检控期限越短越好的因素，是按实际需要，不会有政治考虑。

对于如果有网民将国歌用作二次创作会否触犯法例，聂德权说，如果作品采用了部分国歌的歌词和曲谱，要视乎整首作品会否被认为是国歌，或者令人觉得有侮辱国歌的成分两个标准作判断。