官方批捕19人：打着“退役军人”旗号犯罪

中国官媒昨天（25日）称，中国检察机关以涉嫌聚众扰乱社会秩序等罪，在两起打着“退役军人”旗号集会事件中逮捕19名嫌疑。

据新华社报道，检察机关对两起打着“退役军人”旗号实施犯罪的19名犯罪嫌疑人依法批捕：山东省潍坊市潍城区人民检察院经审查决定，依法以涉嫌聚众扰乱社会秩序罪、妨害公务罪、故意伤害罪对钟世峰、王绪章、郑向冰等10名犯罪嫌疑人批准逮捕；江苏省徐州市铜山区人民检察院经审查决定，依法以涉嫌聚众扰乱社会秩序罪、故意伤害罪，对白俊国、牛伟浩、高建辉等九名犯罪嫌疑人批准逮捕。

经查，这19名犯罪嫌疑人成分多样、背景复杂，其中多名人员有违法犯罪前科。

2018年9月30日至10月4日，犯罪嫌疑人于有峰等人通过微信、电话等方式进行串联动员，策划国庆节期间以“旅游”名义进京非法聚集上访。在山东平度市委市政府解释、劝阻过程中，于有峰等人相继在多个微信群内发布“被殴打”等虚假信息，并与犯罪嫌疑人王绪章等人联系。于有峰等人还故意“碰瓷”，声称遭到殴打，后到平度市人民医院经CT等多项检查，均未发现异常。期间，王绪章到医院录制于有峰等人被“打伤”就医的不实视频，发布到微信群，欺骗、煽动退役人员到平度“声援”。

经一系列串联煽动，2018年10月6日中午，聚集于平度市人民会堂广场的人员已达到300余人。随后，犯罪嫌疑人钟世峰等人带领60名聚集人员，手持木棍和灭火器实施暴力袭警、打砸车辆等一系列严重违法犯罪行为，共导致34名现场执勤民警、工作人员及群众受伤。该事件对当地社会秩序和人民群众生产生活造成严重影响，一辆警用大巴车和３辆地方车辆被砸毁，总计损失245万元（人民币，下同约49万新元），104家商场、超市、门店被迫关门停业，11条公交线路960辆次公交车被迫调整运营，多条道路无法通行，直接经济损失达820余万元。

在白俊国等九名犯罪嫌疑人涉嫌聚众扰乱社会秩序罪、故意伤害罪一案中，经查，2018年6月20日凌晨，犯罪嫌疑人王益宏在无人接触的情况下，自行倒地敞开上衣，作被打受害状，示意他人用手机录制，并配发语言、文字“我们被一伙不明身份的黑恶势力殴打，现场警察旁观，请求支援”。

其后，江苏省镇江市政府在现场播放王益宏“被打”事件的监控视频，还原事实真相，很多现场聚集人员觉得受蒙蔽，准备撤离。犯罪嫌疑人牛伟浩等人见势不妙，强行关掉正在播放真相视频的设备，极力阻挠、谩骂和威胁准备撤离的人员，同时迅速拍摄所谓“反辟谣”视频，持续煽动外地人员继续赶往镇江“声援”。

犯罪嫌疑人白俊国凭借多次组织、参与非法聚集事件的经历，被推为现场“总指挥”。2018年6月21日至23日，白俊国、牛伟浩、高建辉等犯罪嫌疑人组织1000余人非法聚集于镇江市政府门前广场、人工湖周边等区域，通过打横幅、喊口号、游行示威等方式，要求政府满足诸多不合理诉求，并用砖头、石块和木棍等，对现场执勤民警和工作人员实施暴力对抗、暴力殴打，共导致65名民警辅警和现场工作人员不同程度受伤。该事件致使镇江市政府等相关单位正常工作停滞，现场周边环境和城市设施大量受损，广大市民出行和日常生活深受影响，严重危害社会秩序。19名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。

检察机关表示，上述两起打着“退役军人”旗号的非法聚集事件中，多名人员涉嫌严重违法犯罪，严重危害公共安全、严重扰乱社会秩序，造成了极其恶劣的社会影响。前期，公安机关全面开展了侦查调查工作，基本查清了事件真相，查明了主要违法犯罪事实，收集固定了相关证据。下一步，检察机关将按照法律规定，积极做好起诉前各项准备工作，确保将案件办成铁案，坚决维护法律尊严，坚决维护法治秩序。

目前，两起案件正在进一步审理中。