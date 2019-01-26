崔天凯：贸易战只会两败俱伤 也或殃及全球经济

中国驻美国大使崔天凯指出，中美是世界最大的两个经济体，贸易战只会两败俱伤，也可能殃及全球经济。

崔天凯是在本月18日接受中美聚焦网站记者周柳建成（James Chau）的访问时也说，中美双方应找出不断扩大的共同利益，将双边关系建立在这个共同利益基础之上。

中美聚焦网站英文版在前天（24日）刊登访问内容，而中国驻美国大使馆网站则在今天发布了实录中译文。

中译文内容如下：

中美聚焦网：中美建交是中美两国做出的重大决定，改变了整个世界，融合了全球10多亿人的利益。40年后的今天，您认为两国和两国人民是否实现了当初设想的成就？

崔大使：答案很清楚，是的。世界和中美两国都在向着好的一面变化，都从中美建交40年中获益良多。回顾历史，上世纪五、六十年代冷战期间，亚洲发生过两场热战，但从中美两国重新向对方打开大门，基辛格博士和尼克松总统相继访华，特别是中美关系正常化后，亚太地区总体保持了和平稳定。虽然现在该地区仍存在一些热点问题，如朝鲜半岛核问题等，但都得到了有效管控，我们也正携手努力继续加以妥善处理。从经济层面看，现在的亚太地区与40年前相比也已大不相同，成为全球经济增长的主要动力之一。坦率讲，中美两国都为此发挥了巨大作用。我们感谢包括卡特总统和邓小平先生在内的老一辈领导人，他们以非凡的勇气和远见做出了历史性的决定。

中美聚焦网：1979年过了元旦几周后，邓小平先生访美。他站在白宫南草坪上说：天下还不太平，和平依然面临威胁，引发战争的因素也在显著增加。但1979年以后没有发生过世界大战，没有一名美国士兵死于东亚战场。您是否认为中美关系对和平作出直接贡献？

崔大使：当然是的，特别是在亚太地区。40年前很难想象亚太地区能实现整体和平与稳定，如今却已是现实。但有时人们轻易地忘记了和平的来之不易，视此为理所当然。

中美聚焦网：当年邓小平访美时，参访了约翰逊航天中心，体验了登月车和航天模拟器。那时中国大多数人还生活在贫困中。而不久前，中国已成为世界上第一个探索月球背面的国家。随着技术进步，随着创新成为当代中国的一部分，您认为中国如何才能更好将科技创新造福于人类？

崔大使：造福人类是中国发展科技的目的所在。我们的目标是为中国人民带来更美好的生活，同时也愿为整个人类的进步包括在科技领域的进步做出更多贡献。事实上在科技领域，美国仍是世界上最领先的国家，中国还需向美国和其他国家学习。我们想要的不是取代其他国家，而是通过合作更多造福人类。

中美聚焦网：但很多人非常关注这些创新，他们看到月球背面的照片，就认为这是一种威胁，的确很多人如此。他们会说，这种科技正被中国用于做强自身，而非让人民获益。您生于中国、代表中国，您认为如何才能让世界了解真实的中国，而非有些人印象中的中国？

崔大使：14亿中国人民，包括中国科学家们在内，正在为实现国家现代化和“两个一百年”奋斗目标做出不懈努力。中国没有人打算入侵其他国家，或在别国搞所谓政权更迭、将我们的政治制度和意识形态强加于人。中国没有这样的计划，不会有人做这样的事。

中美聚焦网：所以，他们是否出于内心恐惧而预设中国可能正在策划做这些事？

崔大使：回顾半个世纪以来或二战结束后的历史，会清楚地看到其中大部分时期，哪些国家侵略了别国，哪些国家满世界搞政权更迭，哪些国家全心全意谋和平、求发展。我认为事实是非常清楚的。

中美聚焦网：对世界来说，1978年底至1979年初这段时间具有里程碑意义，尽管很多人并未意识到这一点。1979年1月1日，两个伟大国家决定成为真正的朋友，面向未来携手合作。在此几周前，邓小平先生在中国开启了改革开放进程，深刻改变了很多人的生活。近期，您曾表示中美建交和改革开放这两大进程紧密关联，中国国内政策的变化同时意味着对外部世界的开放，包括外交政策的变化。中国是否有可以与其他国家分享的经验？

崔大使：实际上，文化大革命结束后，邓小平复出，提出解放思想、实事求是，中国开始了历史性的改革进程。中国重新评估国际形势，得出世界大战在较长时间内打不起来的结论。因此，中国要集中精力发展经济，推进现代化建设。这就是我们实施改革开放的初衷。我们知道这一目标无法在孤立中实现，中国必须要同周边国家和包括美国在内的世界大国建立更强劲、紧密的关系。

再看看邓小平先生那几个月的外交日程，他在中共十一届三中全会召开、改革开放启动前夕，访问了日本、新加坡、马来西亚等周边国家。同时，中美建交谈判也在进行。中美建交公报就是在十一届三中全会召开两天前发表的。此后不久，也就是1979年1月下旬，邓小平对美国进行了为期9天的访问，时间之长超乎寻常。这次访问取得了丰硕成果，具有历史意义。

如果中国有所谓“大战略”，那么这一“大战略”就是开启现代化进程，聚精会神搞经济建设，促进世界和平稳定，并同美国等国家发展新的关系。

中美聚焦网：您提到邓小平先生九天访美之行。今天上午我见到卡特总统，他说当年向邓发出访美邀请后，24小时之内就得到了肯定答复。我认为他想说的是，这表明当时邓果断作出决定访问美国。我知道您还记得，邓小平先生访问了约翰逊航天中心和白宫，在得克萨斯州戴上了牛仔帽。他的访问引发巨大关注，因为他是美国人在本国见到的第一位中国领导人。您当时在上海还是个普通人，您怎么看邓小平访美之行对当时中国年轻人的影响？

崔大使：影响很大。其中一点，就是为当时的中国年轻人提供了新机遇，包括有机会赴美学习、工作等。每次我见到卡特总统，他都会给我们讲述那段故事，他当年半夜接到正在访问北京的科学顾问打来的电话，得知邓小平想派中国学生来美留学，卡当即表示非常欢迎。这是老一辈领导人当时做出的决定之一，我个人也从中受益，使我数年之后有机会来到美国攻读研究生。如果没有邓小平访美，如果没有他与卡特总统共同决定为中美留学生打开大门，我当时不会有机会来美学习。

中美聚焦网：您的职业生涯起步很好，曾就职于联合国，代表中国同国际社会打交道。请问全球化对您意味着什么？

崔大使：我认为，全球化已成为现实生活的一部分。当今世界，由于科技的发展，人与人之间的联系更加紧密，无论身在美国、中国还是非洲，都能随时交流。信息流动比以前任何时候都更频密和强劲。人员、货物、服务流通等等，几乎一切要素都在全球化，这主要是受经济利益的驱动，并归功于科技进步和发展。我们无法扭转全球化的趋势，但同时也要认真研究如何实现全球化红利的公平分享，如何推动包容、开放和互惠的全球化进程。我认为这才是国际社会过去几年真正面临的挑战。

中美聚焦网：小额信贷的先驱——默罕默德•尤努斯谈到，中国发展借鉴了传统大国成功的一面，但不想重复他们失败的一面，即贫富差距巨大导致的社会不公。这些问题解决之道何在，中方有何见解？我之所以向中方提问，是因为中国找到了有效脱贫的办法。既然中国能使数亿人脱贫，那同样的方法在别的地方也能奏效。在我们进入下一个发展阶段时，中国有什么办法解决由贫穷、失业、失学等问题引发的不公平、不公正问题？怎么解决社会差距问题？

崔大使：我认为，确保人民能获得机会至关重要。贫穷人家的孩子如果能接受良好教育，就能改变人生从而为社会做出更大贡献。当然对于那些弱势群体，比如残疾人和老年人，我们特别是政府的责任是照顾好他们，要采取措施妥为顾及他们的需求，这样全球化和技术进步的红利才能得到更公平地分享。

中美聚焦网：您提到技术进步及人类社会对技术的依赖，还有技术如何推动了新型全球化。您还谈到邓小平先生提出要实事求是。那么，技术快速发展，“假新闻”层出不穷，信息迅速传播且难以得到有效管控，这些是否令真相变得复杂难辨？

崔大使：是的。在信息化时代，要学会负责任地行事，因为每个人都可以自由地接收和发送信息并以此影响他人。社会上时不时会出现一些“假新闻”，让人难辨真伪。对此，政府、相关机构及整个社会要制定出规则、或称之为“行为准则”，对信息化时代人们的行为方式作出规范，促其负责任地行事。

中美聚焦网：以体面和令人尊重的方式行事。我想回到中美关系的话题，刚才我们谈到了中美关系，然后就切换到了全球议题。卡特总统曾称赞中美有力地维护了世界和平、促进了世界经济增长与繁荣，同时也认为两国关系到了危险境地，如果任由误解误判延续，两国可能会走向“新冷战”。您同意这种说法吗？

崔大使：我想，确有一些人有意在中美之间挑动“新冷战”，我们对此要保持警惕。同时，中美之间的共同利益显然也非常广泛。如果我们能真正聚焦两国间巨大的共同利益和相互需求，怎么作选择就非常清楚了，那就是要合作而不是搞“新冷战”。

中美聚焦网：去年中美关系一项重要议题是“贸易战”。我不想只谈“贸易战”本身，因为这只是一个片段，我更想探讨背后反映出来的思维。您是否认为“贸易战”会永久改变40年发展起来的中美关系？中国是否会寻求其他合作伙伴或扩大现有的伙伴关系群？

崔大使：中美是世界最大的两个经济体，打“贸易战”只会两败俱伤，并殃及世界。“贸易战”的影响已经在两国乃至世界范围内有所显现，这就是为什么各界对中美贸易摩擦持续而无解决方案存在普遍担忧。我们需要加快工作节奏，尽快通过磋商找到务实、有效和互利的解决方案。当然，解决了现有的问题，新的问题还会出现，但我们始终本着相互尊重、互利互惠的精神处理相关问题。

中美聚焦网：您是一位资深的高级外交官，非常有见地，也有创造性，您走遍世界，接触到各种不同观点。您希望美国人能了解中国和中国人民的哪些方面？

崔大使：我希望美国人民能更好地了解真实的中国，而不是某些美国媒体报道中、或一些所谓战略家笔下的中国，那不是真实的中国。老实说，一些人试图“妖魔化”中国，他们描绘的和强加给美国人民的“中国形象”不符合实际。我的工作职责之一就是要加深两国间的相互理解。

中美聚焦网：如果有人想认识中国，认真了解中国的发展历程，您建议他们如何做？首先做什么？

崔大使：有许多好书可以读。如果他们对历史感兴趣，可以先读读中国历史，肯定会有助益。当然，如果他们能亲身到中国走一走，看一看，效果会更好。我始终相信“眼见为实”，想要了解中国，最有效的办法莫过于亲自去中国，看看中国人每天在做什么、有何愿望，中国的发展目标是什么？这并不难，只需观察在中国发生的事，与中国人交谈，听听他们说什么，看看正在发生的“中国故事”，相信很多误解就会消失。

中美聚焦网：中美两国在一些方面差异很大，比如语言、文化、历史、治理体系等等。您是否认为，将来有那么一天美国会说，“现在第二大经济体同我们的差距已经不大了，我们可以腾挪出一些空间，让两国共同领导世界。”您认为这是否可能？

崔大使：中国人民有权追求更美好的生活，这一权利是不可剥夺的。无论其他人高兴与否，中国将坚持走和平发展道路，中国人民将继续为实现更美好的生活而努力奋斗。同时，中国发展不以牺牲别国利益为代价，恰恰相反，中国发展将为全球经济增长、世界和平稳定做出更大贡献。举例说，从2019年开始，中国将成为联合国会费和维和费用第二大出资国，虽然美国仍是最大出资国，但中国的出资额还在增加，我们将承担更多国际责任。

同时，我认为中美两国永远不可能成为一样的国家。为什么世界上所有国家都要一样？那样的世界将极其乏味无趣。我们要尊重并充分利用世界多样性。中国文化独特、历史悠久，语言也与众不同，正因如此才对众多美国人有吸引力。当然对很多中国人来说，美国也很令人向往。这样才能推动两国人民加深相互了解，并因此带动两国建立更强劲的友好关系，对所有人都有利。

中美聚焦网：在结束我们的对话前，我想把话题拉回到中美关系的两位“设计师”上。您曾多次讲人们不应忽视中美建交的“初心”，中美建交是为了促进世界和平，中美关系发展在相当程度上确实也直接促成了世界和平。谷歌上能搜索到邓小平先生和卡特总统握手、拥抱等相关照片。昨天您也听到卡特总统说“中美关系及两国人民应在相互尊重甚至“友爱”的基础上构建一种新的伙伴关系。这有可能吗？

崔大使：绝大多数时候，国际关系是建立在共同利益基础上的，中美关系也是如此。当然，如果来自不同国家的人民能彼此友爱，那非常好，但我们不能指望所有人都会这样做。对于中美这两个伟大国家来说，双方要不断扩大共同利益，并将双边关系建立在共同利益基础之上。