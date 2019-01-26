中国等76个世贸成员签署声明 展开电子商务谈判

中国昨天（25日）与超过70个世界贸易组织成员签署联合声明，宣布展开与贸易有关的电子商务议题谈判。

据新华社报道，一共有76个世贸成员在瑞士达沃斯举行的电子商务非正式部长级会议上签署《关于电子商务的联合声明》，确认有意在世贸组织现有协定和框架基础上，启动与贸易有关的电子商务议题谈判。

《声明》强调，将充分认识并考虑世贸组织成员在电子商务领域面临的独特机遇和挑战，鼓励所有成员参加谈判，以便使电子商务为企业、消费者和全球经济带来更大利益。

中国认为，世贸组织电子商务谈判应有利于维护多边贸易体制，坚持开放进程和发展导向，尊重发展中成员的合理诉求，在技术进步、商业发展与各成员合理的公共政策目标之间实现平衡，通过平等协商达成各方都能接受的成果。只有这样，才能充分发挥电子商务的巨大潜力，帮助广大发展中成员把握相关发展机遇并从中获益。

中国常驻世贸组织代表、特命全权大使张向晨代表商务部部长钟山出席上述会议。张向晨在会上表示，当前多边贸易体制正处于危机时刻。在此背景下，启动电子商务谈判对于重振世贸组织谈判功能、提振各方对多边贸易体制乃至经济全球化的信心，有着特殊意义。

张向晨表示，中国愿意参与声明联署，并将在探索性进程中发挥积极作用。中国希望与各方一起努力，通过平等协商，达成一个成员特别是发展中成员广泛参与的、有灵活框架反映各方合理诉求的结果。