台北台中明举行立委补选 投票结果料约晚上7时出炉

台北市和台中市两个选区明天（27日）将举行补选。中选会今天说，根据以往补选经验，投票结果约可在晚上7时出炉。

据台湾联合新闻网报道，本次补选将不会设置计票中心。各投开票所在下午4时投票截止开始开票后，将投开票报告单送到各乡镇市区公所的选务作业中心做确认，再同步传到中选会及各县市选委会，最后由中选会公布票数及当选注记。

中选会指出，根据选罢法规定，当选人名单应于投票日后七天内公告。中选会将在31日前审定当选人名单，并于31日公告当选人名单，在2月1日前发给当选证书。

投票时间为上午8时到下午4时止。投票日不能进行任何竞、助选活动，包括不能用line、面簿拉票。若携带手机及摄影器材进入投票所，将处新台币3万元（约1325新元）以上、30万元以下罚锾。撕毁选票则处以5000元以上、5万元以下罚锾。

登记参选台北市第2选举区的候选人共五名，分别为全民无党联盟推荐的陈源奇、民进党推荐的前台北市议员何志伟、无党籍的王奕凯、国民党推荐的台北市议员陈炳甫，以及前台北市观传局长陈思宇。

登记参选台中市第5选举区的候选人共四名，分别是国民党推荐的前立委沉智慧、前台中市议员邱于珊、民进党推荐的前台中市交通局长王义川，以及联合党推荐的林忠胜。