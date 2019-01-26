经济学家：“中国消费降级”看法不准确

外界对中国消费增速回落表示关注。有经济学家今天（26日）认为，所谓的“中国消费降级”看法并不准确。

据中新社报道，毕马威中国首席经济学家康勇分析说，社会消费品零售总额增速出现一定回落并不意味着消费降级，2018年中国消费市场的变化更多反映的是某种程度上的消费分级，即随着家庭收入的提高和消费观念的进步，消费者更多地追求最适合自己的产品，而不一定是更贵的产品。

康勇提醒说，2018年，包含服务消费的消费支出对中国经济的拉动持续上升。全年来看，消费贡献了76.2%的经济增长，为2000年以来最高。消费拉动经济的能力进一步增强。

在康勇看来，中国消费进一步增长的潜力，从消费者远高于全球的对新商品、新服务的需求就可见一斑。

毕马威针对全球2.5万名消费者展开的一项调查发现，53%的中国受访消费者表示其对新科技非常感兴趣，每当有新产品推出市场便会率先购买，该比例远高于全球29%的平均值。

康勇指出，这显示中国消费者更加成熟、更加理性、追求高性价比的商品和服务。他强调，中国官方扩大内需、提高服务业开放度、下调进口消费品关税以及个税改革等一系列政策在2019年将进一步提振国内市场，为消费的增长提供新动能。

个税方面，康勇分析说，随着2019年新个税法正式实施，中国纳税人的税收负担继续降低。减掉的税收流入百姓的腰包，百姓收入增多，消费意愿、消费能力就会提高。