谢长廷否认为脱罪称驻日官员有忧郁症故自杀

台湾驻日代表谢长廷今天（26日）否认为了脱罪，说过大阪办事处前处长苏启诚有忧郁症所以自杀等，并称如果有人能提出证据，他就立刻公开致歉下台。

据台湾《联合报》报道，谢长廷在面簿贴文表示，前外交部长欧鸿链1月24日接受名嘴黄暐瀚访问时表示，谢长廷为了卸罪、脱罪，说苏启诚有忧郁症所以自杀等。

他为此声明，“我从没有讲过这种话，这是百之百造谣的假消息。我如有讲一定有时间、有地点，请他提出具体证据，只要有一次，我马上公开道歉辞职。”

谢长廷也说，用这种邪恶的假消息想要逼他自动下台，他不会屈服。

