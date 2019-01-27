加拿大驻华大使应杜鲁多要求辞职

（渥太华综合讯）加拿大总理杜鲁多（Justin Trudeau）于当地时间周六（26日）解雇了加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）。麦家廉因无视杜鲁多的警告，在星期五再次公开谈论对孟晚舟案的看法，被特鲁多要求辞职。

综合加拿大《星报》（The Star）和英国广播公司中文网报道，加拿大总理杜鲁多周六在一份声明中表示：“昨晚，我要求并接受了麦家廉辞去加拿大驻中国大使的职务。”

声明说：“麦家廉过去近20年为加拿大人卓越服务，他在内阁担任多项职位，包括国防部长、退伍军人事务部长，以及最近的移民、难民和公民部长。他在任移民部长时接收了39500多名叙利亚难民，激励了加拿大人，为世界作出了榜样。我感谢他和他的家人多年来的服务。”

特鲁多在声明中，并没有说明解雇麦家廉的真正原因。

加拿大《星报》引述不具名的资深政府消息人士称，麦家廉早前就孟晚舟事件“失言”（misspoke）风波后，特鲁多明确要求麦家廉不要再公开对孟晚舟案发言。

但麦家廉星期五继续公开谈论孟晚舟案，他接受多伦多媒体记者访问时说，从加拿大观点而言，如果美国放弃引渡孟晚舟要求，这会对加拿大有好处。