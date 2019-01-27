中国将迎春运节前客流高峰 “反向春运”特征明显

1月28日至2月3日（腊月廿三至腊月廿九）中国国将迎来春运节前客流高峰。据交通运输部消息，今年全中国范围内“反向春运”特征明显。同时，节前还存在客流由特大城市或省会城市向周边城市迁徙的特征。

据《北京青年报》消息，1月28日，全中国范围内春运高峰将到来。昨天，交通运输部透露，交通运输部运输服务司会同国家发展改革委经济运行调节局等机构共同委托国家智能交通系统工程技术研究中心作为第三方机构，综合应用互联网平台旅客出行大数据、历年春运客流调查数据，对1月28日至2月3日期间旅客出行需求进行分析研判。

研究机构根据历年数据分析，预计节前客流量主要集中在中东部地区。其中，旅客迁出量较大的省份主要包括广东、浙江、江苏及北京、上海等；旅客迁入量较大的省份主要包括河南、安徽、湖南、江西、江苏等。

值得一提的是，近几年，“反向春运”旅客比例逐年提高，今年更多的老人和孩子来到北、上、广、深等中心城市过年。今年“反向春运”趋势凸显，春运期间十大热门目的地分别是上海、北京、广州、深圳、杭州、南京、天津、青岛、宁波、厦门。除夕前一周，前往这些城市的机票预订量同比增长超40%。

根据往年春运出行数据，安徽、山东、河南、广东、四川等务工人员大省，节前客流量较大。根据旅游网站订票数据，预计节前，四川、重庆、河南、安徽、湖南、湖北等地将成为热门出发地。

据介绍，节前旅客出行以中短途为主，客流主要由特大城市或省会城市向周边城市迁徙。2019年春节期间，中国最热自驾景区是湘西土家族苗族自治州的凤凰古城，其次是晋中市平遥古城和杭州市西湖风景名胜区。其中，游客大多从大城市出发到达景区。

据高德地图高速公路数据显示，从区域看，预计春运期间，中国高速拥堵主要集中在长三角、珠三角、云贵地区以及北京、上海、重庆等直辖市周边。相比之下，长三角地区整体拥堵程度最高，珠三角次之，且这两个地区“出程”相对集中，建议大家可以分散出行，避开拥堵；京津冀及成渝地区“出程”较为分散，尤其京津冀地区“出程”、返程整体路况较为平稳。预计1月28日至2月3日中国高速公路易拥堵收费站主要有无锡市浙苏省界收费站、廊坊市津冀收费站、天津市河北收费站等。