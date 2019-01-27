韩国瑜：高雄现况像开水一样 各行各业蓄势待发

高雄市长韩国瑜上任后努力招商。昨天招商会再传捷报，韩国瑜以地主身分，接待了中华民国全国商业总会（简称商总）理事长赖正镒率领的企业家团体。韩国瑜说：“高雄市现况像开水一样，各行各业蓄势待发，是百年难得机会，对南台湾发展非常有信心”“嘉义以南盖万里长城围起来，也不会饿死”。他甚至开心宣布，台湾企业“海霸王”要投资80亿元（新台币，下同，约3.5亿新元），称高雄为“崛起的南方巨人”。

据中时电子报消息，赖正镒说，本来预计一团大约200人，但开放报名不到10天，会员企业家报名人数爆量到458人，是历年来罕见参访盛况；知名企业有秀泰影城、还有他本身的乡林集团涵碧楼等等，都想到高雄来。“大家对韩市长在高雄执政非常有信心，配合其爱情产业链，不少婚纱业者也来了”。但会议中应邀的南部五县市首长仅韩国瑜本人亲自到场，显见他为高雄招商拼经济的决心。

韩国瑜在招商会上致词表示：“前两天我拜访海霸王，他说韩国瑜市长你选上了，我们增加信心，决定高雄再投资80亿元在前镇。”“我说可以对外讲吗？他说没问题，你可以讲。”韩国瑜也宣布，海霸王这次在高雄加码投资80亿元，还把高雄称为“崛起的南方巨人”。

不过韩国瑜强调，要来投资高雄的企业家，拜托不要污染环境，以及一定要照顾高雄劳工。

