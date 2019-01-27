上海2018年生产总值增长6.6%

据上观新闻报道，上海市十五届人大二次会议今天上午在世博中心开幕。上海市市长应勇作《政府工作报告》。

应勇指出，一年来，全市经济社会发展总体平稳、稳中有进、稳中向好，呈现结构更优、效益更好、更趋协调、更可持续的高质量发展态势。

一是经济平稳增长。全市生产总值增长6.6％，常住人口人均生产总值突破2万美元。新增就业岗位58.2万个，城镇登记失业率为3.6％，预计城镇调查失业率在4.3％左右。居民消费价格上涨1.6％。

二是经济结构、质量和效益持续向好。第三产业增加值占全市生产总值的比重在69.9％，战略性新兴产业的制造业部分产值增速快于全市规模以上工业2.4个百分点。地方一般公共预算收入增长7％。

三是改革创新取得新突破。自贸试验区全面深化方案的98项改革任务基本完成。全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4％，每万人口发明专利拥有量达到47.5件，技术合同成交额增长50.2％。

四是人民生活水平进一步提高。居民人均可支配收入增长8.8％，扣除价格因素后增长7.1％，快于全市生产总值和地方一般公共预算收入增长。

五是生态环境继续改善。环保投入相当于全市生产总值的比例保持在3％左右，单位生产总值能耗进一步下降，PM2.5年平均浓度达到36微克/立方米、下降7.7％。

