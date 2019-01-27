上海预计2019年经济和公共财政收入增速双双放缓

上海将2019年经济增长目标定在6%至6.5%，低于去年经济增速；一般公共财政增长目标设定在5%，也比去年7%增幅低。

上海市人大第十五届二次会议今早开幕，上海市长应勇在向830多名代表作政府工作报告时，提出今年上海经济增长展望。6%至6.5%的增长区间目标，与北京早些时候提出的经济增长区间目标一致。

根据上海市政府去年初评估，上海在下个五年里平均每年经济增速为6.5％左右，比上一个五年的年均增长率下调0.6个百分点。上海去年取得6.6%增长，增速比2017年回落0.3个百分点。

鉴于国内外不确定因素增多给经济带来的下行压力，市场人士预计，中国官方今年可能将全国经济增长目标下调到6%至6.5%区间。

在上海的公共财政收入方面，增长速度也将放缓。上海去年地方一般公共预算收入增长为7%，比全市经济增速高0.4个百分点。2019年的地方一般公共预算收入增长目标设定在5%，比去年的增速慢了2个百分点，也低于今年经济增速6%至6.5%的区间目标。

应勇在作报告中也指出，上海将把增设上海自贸区新片区、推动设立科创板并试点注册制、实施长三角一体化发展国家战略，列为今年的重点工作。（联合早报上海特派员杨丹旭报道）