15.3%烟花爆竹不合格 中国公安部提醒不要网购

据中国之声《新闻纵横》报道，随着春节来临，烟花爆竹也到了销售旺季。但是，近日中国国家市场监督管理总局发布了2018年烟花爆竹产品质量国家监督专项抽查结果，不合格发现率为15.3%，问题主要在引燃时间、引火线、引火线牢固性三方面。

与此同时，公安部也表示，近期开展了中国烟花爆竹安全隐患大排查，河北、辽宁、江苏、浙江等地公安机关破获了一批非法经营、储存烟花爆竹案件，及时消除了重大涉爆安全隐患。

春节的脚步越来越近，目前全中国烟花爆竹产品的整改工作进展如何？老百姓在选购烟花爆竹时又要避免哪些易爆的坑？

南昌市进贤县是江西省重要的烟花爆竹生产地，有三家大型烟花生产企业，2018年产值20亿元（人民币，下同，约4亿新元）。但进贤县公安、消防、安监等部门近期的联合执法结果显示，多家烟花鞭炮企业和销售公司存在产品不合格现象。根据国家市场监督管理总局发布的《关于2018年烟花爆竹产品质量国家监督专项抽查情况的通报》显示，此次抽查区域包含了江西、湖南、四川、贵州、陕西和广西六大产区，共计抽查150家企业生产的150批次产品，检出不合格产品23批次，不合格发现率为15.3%。

市场监管总局产品质量安全监管司副司长孙会川介绍，这次抽查的主要是个人燃放类的爆竹和组合烟花，主要质量问题集中在引燃时间、引火线、引火线牢固性等三个方面：“其中，11批次爆竹产品小于标准规定的最短引燃时间。这主要是企业为了减少安装时间及材料成本，没有安装绿色安全引线或采用的绿色安全引线过短。”

随着春节来临，烟花爆竹也到了销售旺季，但是要如何识别、选购正规烟花？南昌市进贤县安全生产监督管理局局长蔡明华表示：“烟花爆竹分为A、B、C、D四个等级，其中我们群众能放的只有C、D两级。(购买时)要看一下产品的外观，因为正规的烟花爆竹标识完整，印刷很清晰，有完整的燃放说明、注意事项和防伪标识。”

在进行烟花爆竹产品质量检查的同时，公安部近期开展了全中国烟花爆竹安全隐患大排查，河北、辽宁、江苏、浙江等地公安机关破获了一批非法经营、储存烟花爆竹案件。

公安部治安管理局副局长钱熊飞介绍，岁末年初，历来是烟花爆竹生产、经营、运输、燃放的旺季，也是烟花爆竹案件事故的高发期，公众购买烟花爆竹一定不要网购，因为网上销售烟花爆竹属于违法行为，“要从正规销售点购买烟花爆竹，网上销售烟花爆竹是违法行为，同时烟花爆竹也是不能邮寄的。一定不要从无证、无照的摊点购买烟花爆竹，这些摊点销售的烟花爆竹大多为超标、伪劣产品。”

近期，全中国各地陆续开始烟花爆竹售卖工作，其中，北京市今年起开始实行购买烟花爆竹实名制。钱熊飞提示，个人购买烟花爆竹后严禁携带乘坐交通工具：“严禁在人员密集场所或区域储存烟花爆竹。个人严禁携带烟花爆竹搭乘公共交通工具，购买的烟花爆竹远离明火和热源，严防发生事故。”

但是，春节期间烟花爆竹也不是想放就能放，各地都根据当地情况划定了禁止燃放时间和区域，中国烟花爆竹协会副会长邓煜群提醒，各地民众需要及时了解今年的燃放政策，在燃放烟花爆竹时，安全是第一要务，“不要把烟花爆竹倒置、倾斜或喷口对准建筑物、窗口、行人、车辆，不要在棚户区楼梯口、小弄堂、楼顶等地方燃放，烟花爆竹都应在室外空阔场地燃放。”

禁放烟花爆竹，每年都是个热点话题，社会共识也逐渐形成。除北京、上海、广州、深圳等大城市坚持禁止燃放鞭炮的规定外，中国越来越多的城市开始加入到禁止燃放鞭炮的队伍中来。目前，中国共有800多个城市禁止燃放烟花爆竹。

支持禁放的认为：一方面，它会造成空气污染；另外，它容易引发火灾、造成人员伤害；再就是，它会产生噪声，影响居民休息。但持不同意见的也很多，政府还是需要加强引导和管理，充分关照文化民俗与环保、安全的关系，把握好限与禁的度。更重要的是，有关部门必须加强生产和流通环节的监管，源头安全，是一切讨论的前提。

