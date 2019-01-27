民调胜朱立伦、蔡英文 台前立委：柯文哲正蚕食蓝板块

针对台湾2020总统大选，近日有媒体民调显示，蓝、绿无论派出哪个人选，支持度都不敌台北市长柯文哲。对此，前立委孙大千在面簿贴文，认为柯文哲正在一点一滴地蚕食著国民党的支持板块。

据联合新闻网报道吗，孙大千表示，经过台北市长一役之后，柯文哲和民进党已经正式宣告分手。柯文哲阵营应该深刻的体认到，残留在深绿阵营的支持群众，对他的敌意太深，恐怕已经无法再做进一步的裂解。所以，柯文哲的第三势力是否能够持续壮大的关键，便在于他是否能够有效地吸纳立场倾向蓝营的选票。

孙大千说，此次柯文哲所拋出的“强盗说”，虽然引发了外界极大的争议，但是显然他真正的目的并不是讨好北京政府，而是为了争取中间偏蓝的选民的认同。可惜的是，大多数自以为聪明的政治评论家，仍然以不屑的角度，将柯文哲此次的发言定调成为胡言乱语。

孙大千忧心，长久以来，许多自视甚高的政治工作者，以为可以洞烛机先，左右舆论。他们当时既看不起柯文哲，也并不看好韩国瑜。然而事实证明，他们一次又一次的看走眼。就是这群存在于蓝绿阵营内的高人策士，让蓝绿两党越来越远离主流民意，最终便宜了第三势力。

孙大千认为，柯文哲是否参选总统真正的关键，在于国民党所推出的总统候选人是否具有和他一较长短的实力。倘若，到今年六月，仍然维持“一枝独秀”的格局，那么柯文哲必然毫无悬念，挥军中央。因此，国民党必须尽快累积足够的能量和实力，推出最强的总统候选人，才能吓阻柯文哲表态参选。

不过孙也认为，柯文哲是国民党的危机，但也是转机。唯有将柯文哲视为地表最佳的“磨刀石”，才能够逼著国民党内的每一位太阳把自己的刀磨利，尽快地完成转型和升级。