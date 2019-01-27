朱立伦岳父推两岸签和平协议 朱立伦：不需要点出制造争议

台北新北市前市长朱立伦的岳父、21世纪基金会董事长高育仁日前拋出两岸签署和平协议等主张；有意参选2020总统的朱立伦，今早在新北市中和大庙广济宫及福和宫参拜时受访表示，国民党纲内就有，很多智库也讨论几十年了，不需要特別把某一推动者点出来，想要制造政治上争议。

据联合新闻网报道，高育仁提出两岸建立共同史观、进行政治议题谈判、签署和平协议等主张，被问及朱立伦是否赞成他的观点？高育仁曾表示：“不要问我，要去问他。”

朱立伦今早受访说，台湾有非常多智库，包括21世纪基金会，都长期在推动两岸和平工作；国民党纲中，连胡五大愿景之一有一条希望促进正式终止两岸敌对状态，达成和平协议，最重要就是保障台湾和平。

朱立伦表示，智库有非常多讨论，已经推动几十年了，不需要特別把某一智库推动者特別点出，想要造成政治上争议。

朱立伦特別提及，讨论中希望两岸有共同史观，这也是很重要的。他说，不要去中化，不要忘记共同历史，期待对岸也能认真面对中华民国存在的事实，从1949年之后，中华民国还是继续存在，1949年之前还是世界四强。

朱立伦说，这些共同史观，只要两岸共同认真面对，推动两岸和平及合作有很正面帮助。另有媒体问朱立伦，高育仁在玩两面手法？一个对内、一个对外？朱立伦回应说，没有两面，党纲就是希望达成和平协议，也是很多智库在推动，这没有两面手法。