甘肃去年GDP同比增长6.3% 经济实现逆势回暖

据中新网报道，甘肃省人民政府新闻办公室昨天举行新闻发布会，通报2018年甘肃省经济运行情况。据初步核算，该省2018年实现生产总值达8246.1亿元(人民币，下同)，比上年增长6.3%，增速比上年提高2.7个百分点，实现了6%左右的预期发展目标。

甘肃省发展和改革委员会副主任贾永安表示，在工业持续向好、投资稳步回升和十大生态产业加快发展的共同作用下，该省扭转了2017年主要经济指标持续下滑的局面，经济实现逆势回暖、向好发展，生产总值增速由2017年的3.6%回升到2018年的6.3%。

甘肃省统计局局长陈波介绍说，2018年，甘肃农业生产稳步发展，农林牧渔业增加值比上年增长4.6%。粮食总产量连续8年保持在1000万吨以上，又获丰收。蔬菜产量增长6.6%，中药材产量增长9.7%，棉花产量增长10.1%。

工业方面，2018年，规模以上工业增加值比上年增长4.6%，企业效益运行良好。对外贸易方面，去年进出口总额逾394.7亿元，比上年增长21.0%。

值得一提的是，据初步测算，甘肃省去年十大类生态产业增加值达1511.3亿元，占该省生产总值的18.3%；比上年增长6.7%。

此外，2018年甘肃供给侧结构性改革稳步推进，“三去一降一补”五大重点任务完成情况较好。如在去产能方面，关闭退出煤矿28处、产能538万吨，提前两年完成国家下达的煤炭去产能任务。降成本方面，1—11月规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本同比降低0.2元，每百元主营业务收入中的销售、管理和财务三项费用同比降低0.3元。补短板方面，全年农业投资增长18.8%，生态保护和环境治理业投资增长65.7%，增速分别快于全部投资22.7和69.6个百分点。财政扶贫支出318.6亿元，增长102.5%。

中国国家统计局甘肃调查总队总队长杜克成介绍说，在供给侧结构性改革、乡村振兴战略、脱贫攻坚等因素推动下，甘肃城乡居民收入较快增长，生活消费水平不断提升。

2018年，甘肃省城镇居民人均可支配收入29957元，同比增长7.9%，农村居民人均可支配收入8804.1元，同比增长9.0%，增速分别高于中国平均水平0.1、0.2个百分点；高于甘肃GDP增速(6.3%)1.6、2.7个百分点，实现了“让更多人享受改革开放发展成果”。

此外，城乡居民收入结构不断优化，农村居民收入增速高于城镇；生活消费逐渐由生存型向发展型、享受型转变；耐用消费品升级换代加快，生活质量不断得到改善。

贾永安表示，下一步，甘肃省将在推进脱贫攻坚和乡村振兴、发展十大生态产业、持续扩大有效投资、支持民营经济发展等方面继续发力，力促全省经济持续健康稳定增长。