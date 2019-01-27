上海宋庆龄故居纪念馆以“鲜花代门票”恢复向社会公众开放

今天是宋庆龄诞辰126周年纪念，历经近一年的保护性修缮，今天上午，地处淮海中路1843号的上海宋庆龄故居纪念馆以“鲜花代门票”的形式恢复向社会公众开放。

据中新网报道，上海宋庆龄故居是中国重点文物保护单位，故居纪念馆占地面积4830平方米，曾先后于1990年和2006年进行两次全面修缮。时隔12年，经上级管理部门批准，纪念馆于2018年闭馆实施保护性修缮工程。

文物的唯一性、不可替代性和破坏过程的不可逆性，使得此次修缮工程的意义超出了一般的建设工程。据介绍，本次修缮工程坚持“修旧如故、以存其真”的原则，尊重文物建筑的历史、科学和艺术价值，以文物保护为前提和目的。

修缮过程中，上海市建筑科学研究院架设健康监测系统，对主辅楼的变形进行实时监测，主要解决了包括主楼倾斜、不均匀沉降和辅楼倾斜问题。同时，本次修缮还重点就主楼室内空间格局和装饰式样、材质、工艺等按原貌予以维护维修，配套升级空调系统、安保弱电以及院内附属设施，更好地实现了对故居的有效管理和合理利用，使其真实性、完整性得到了有效保护和延续传承。

此外，纪念馆在公共服务设施功能方面也作了较大改善和提升。观众除了可以通过官方网站在线预约和查询参观讲解、教育活动、主题宣讲、纪念仪式等活动外，游客中心还增设了6米长的超大数字互动屏，用于展示宋庆龄生平。观众可以通过超大数字互动屏与文物实现面对面的互动接触。大屏以图片、文字、视频、3D模型等多种形式展示藏品，可满足多人多点同时搜索、缩放、点赞、下载等操作。修缮后的上海宋庆龄故居纪念馆开放时间为每周二至周日。

