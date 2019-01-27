潜舰国造马不停蹄 台海军聘用近30名外籍顾问来台把关

台湾潜舰国造（IDS）持续进行中，由台湾海军256战队、潜修大队以及海发中心所组成的审查小组，将从2月8日起开始审查台船提出的IDS合约设计文件。据了解，海军从欧洲及日本聘请近30位潜舰设计工程师来台担任技术顾问，顾问团参与过的柴电潜舰设计及建造经验超过20艘，目前已在高雄居住，由海军负责顾问们的生活起居所需。

据《自由时报》援引《上报》消息，这批外籍顾问团在2017年底的IDS初步设计阶段时，就已陆续抵台并居住在高雄，担任设计指导工作，并提供“X型尾舵翼”等技术咨询工作。知情人士指出，过去海军为潜舰国造工作在欧美地区访问时，便已透过专人引荐并拜会多名已退休的船厂资深工程师，只要IDS设计开始进行，会以顾问名义来台协助；至于日本潜舰专家，则是透过美方聘请了多名曾参与亲潮级等柴电潜舰的工程师来台协助。

据了解，这批资深潜舰顾问都有了年纪，因此台湾海军在高雄租给每人一户住宅，多位顾问都有把家人接来高雄一起住，并由海军提供生活上的各种援助。而这批潜舰顾问与家人会在台度过春节，当海军审查小组在2月8日开始针对台船提出的合约设计文件及欧美系统装备合作备忘录进行审查时，资深顾问团也会提供协助，以尽快完成审查工作，力拼在3月20日前进入IDS细部设计，画出建造工程蓝图。

