孙杨律师声明：终身禁赛为不实报道

据《新京报》消息，孙杨工作室官方微博转发蓝鹏律师事务所律师张起淮律师声明：北京市蓝鹏律师事务所张起淮律师依法接受运动员孙杨的委托，就2019年1月27日英国星期日泰晤士报The Sunday Times关于孙杨违反《世界反兴奋剂条例》面临终身禁赛的不实报道，郑重发表律师声明如下：

2018年9月4日晚，IDTM公司三名工作人员至孙杨住处对其进行赛外反兴奋剂检查，整个检查过程存在多项违规操作：第一，包括血检官、尿检官在内的三名工作人员均无法提供IDTM公司对此次检查的授权文件;第二，血检官和尿检官均无法提供反兴奋剂检查官资格证明，且血检官无法提供护士执业证;第三，三名工作人员在检查报告中虚假陈述，恶意捏造孙杨违反《世界反兴奋剂条例》的事实。

随后，IDTM公司将三名工作人员的不实报告提交至国际泳联。2018年11月19日，国际泳联针对此事在瑞士洛桑举行了长达13个小时的听证会，本律师出席了此次听证会，孙杨本人、孙杨和IDTM公司的证人均接受了询问。2019年1月3日，国际泳联做出裁决，认定孙杨不存在违反《世界反兴奋剂条例》的行为。

国际泳联在裁决中明确指出此次听证会的内容绝对保密。孙杨是中华人民共和国优秀运动员，是世界纪录、奥运会纪录的保持者，目前正积极备战国际赛事。英国星期日泰晤士报The Sunday Times及别有用心的人士择此时间恶意报道此事，居心叵测，且已严重侵犯了孙杨的隐私权和名誉权。孙杨保留追究英国星期日泰晤士报The Sunday Times及报道、宣扬此事的其他媒体和个人相关法律责任的权利。

