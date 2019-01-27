浙江2018年GDP增7.1% 数字经济实现两位数增长

据中新网报道，中国浙江省第十三届人民代表大会第二次会议开幕。浙江省长袁家军作政府工作报告时公布该省主要经济数据。2018年，浙江省生产总值增长7.1%，一般公共预算收入升至中国第四位，增长11.1%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.4%和9.4%。

2017年，浙江GDP首度突破5万亿大关。去年，该省生产总值在2017年基础上继续增长7.1%。

值得注意的是，去年，浙江数字经济表现抢眼：该省启动实施数字经济“一号工程”，制定数字经济五年倍增计划，数字经济核心产业增加值增长13.1%。该省去年共建成“无人车间”“无人工厂”66个，新增上云企业12万家。

在传统产业改造提升方面，浙江新增工业机器人1.6万台，淘汰企业落后产能1733家、整治“低散乱”企业(作坊)36179家、处置僵尸企业393家。

此外，袁家军介绍，去年浙江交通投资、高新技术产业投资、民间投资分别增长25.8%、22.6%和17.8%，浙商回归到位资金5285亿元（人民币，约1060亿新元），实际利用外资186亿美元。该省出口增长9%，进口增长19%。

关于2019年，该省政府工作报告建议全省经济社会发展主要预期目标为全省生产总值增长6.5%左右，争取更高质量、更好结果；研发经费支出占比达到2.6%；一般公共预算收入、城乡居民收入增长与经济增长基本同步等。

袁家军也从扎实做好稳企业稳增长工作，坚持创新引领制造业高质量发展，深化市场化改革、扩大高水平开放，坚定不移打好三大攻坚战等十个方面作了相应部署。

如在坚持创新引领制造业高质量发展方面，袁家军指出，要深入实施数字经济“一号工程”。要坚持数字产业化、产业数字化，全面实施数字经济五年倍增计划，深入推进云上浙江、数字强省建设。

浙江还将率先开展5G商用，推广应用城市大脑和电子发票，加快建设移动支付之省，争创国家数字经济示范省。设立100亿元数字经济产业基金。重点打造100个“无人车间”“无人工厂”，扶持100个骨干数字企业，推进100个数字化重大项目，实施100个园区数字化改造，力争数字经济核心产业增加值增长15%以上。