《环时》社评：加拿大撤驻华大使，政治干预越描越黑

加拿大总理杜鲁多（Justin Trudeau）于当地时间周六（26日）解雇了加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）。对此，中国官媒《环球时报》今天发表社评称，麦家廉曾任职于加拿大内阁，对于他“说了真话”，加拿大有一些人是心知肚明的。他之所以受到围攻并且最终被炒鱿鱼，关键还是他的话在当下的加拿大“政治不正确”。

以下为《环球时报》社评全文：

加拿大总理特鲁多星期六表示，他已经要求并接受麦家廉辞去加拿大驻中国大使职务。这进一步推升了麦家廉说真话导致的风波，并让加拿大拘捕孟晚舟事件背后的政治因素越描越黑。

麦家廉上周对加拿大华文媒体表示，孟晚舟拥有可以反驳美国引渡很有利的论据，其中包括美方有政治干预的嫌疑等。之后他受到加政界人士和一些媒体的压力，被迫收回此前的言论，称之为“失言”。然而他星期五又对加拿大《星报》表示，如果美国放弃对华为高管的引渡要求，对加拿大而言就太好了。为此他遭到了新一轮的攻击。

麦家廉曾任职于加内阁，对于他“说了真话”，加拿大有一些人是心知肚明的。他之所以受到围攻并且最终被炒鱿鱼，关键还是他的话在当下的加拿大“政治不正确”。

美国之音援引美联社的报道说，加拿大前驻华大使赵朴表示，麦家廉说的“是实情”，但他应该闭嘴。另据《每日先驱报》报道，多伦多大学教授罗伯特·博斯韦尔虽然在这件事上对中国态度并不友好，但也承认：“麦家廉在引渡案上的言论可能是对的，将用于辩护的论据也是对的。”

加拿大现在敏感得像一只惊弓之鸟，驻华大使发表几句言论，按说根本影响不了法院判决，但加很多政客和媒体人的反应就好像麦家廉已被自我否定大大降低了影响力的发言是洪水猛兽，真能冲毁什么、改变什么一样。

加拿大这个“法治国家”这是怎么了？唯一的原因大概就是心里有愧，自己很清楚抓孟晚舟的事情做得不地道，有违基本的法律精神，所以特别怕人说，驻华大使这么一个表态，后来还相当于道歉了，之后可能心里不痛快，又补了一句，于是加拿大整个政坛都剧烈晃动了。

麦家廉大使作为一名资深政治家，没想到当了一回童言无忌、道出皇帝没穿衣服的小男孩。这确实让在孟晚舟事件上维系已经危若累卵的“政治正确”的那些人情何以堪。

撤了讲真话的驻华大使，加拿大等于是警告了围绕孟晚舟事件的不同意见。这对孟案未来的走向强行塑造了有利于引渡的舆论氛围，法院审理还没开始，先给什么是对、什么是错定调了。这是一个法治国家应有的表现吗？

孟晚舟案让外界清晰地看到，加拿大的法治在有些时候是多么单薄，很像是被一根政治线牵着的飘在空中的风筝。加拿大的很多评论都说，孟案让加拿大夹在美中之间。如果它仅仅是法律，何来夹在中间之说，分明写那些报道的人都清楚，此案从一开始就渗透进大量地缘政治，但一些加拿大人就是害怕捅破这层窗户纸。

加拿大是值得尊敬的国家，但我们此时要提醒，他们在拒绝正视当下的道德困境，他们在做一件有悖道德公义的事情，却自我欺骗这种行为可以被归入道德楷模。

孟晚舟案看来要旷日持久化了，加拿大如果坚持错误做法，其围绕这件事的道德困境应该会不断发作。它为此承受代价也是应该的。



