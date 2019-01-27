官媒批宫斗剧五宗罪 传《延禧》《如懿传》停播

据网媒“香港01”报道，北京市委机关报《北京日报》日前刊出评论文章，认为现今中国的“宫斗剧”大行其道，“确实起到丰富大众文化娱乐生活的作用，但是对其产生的负面影响也不容忽视”，更详细说明五大“罪状”。

对此，网上随即有消息流出，全中国卫视均马上停播《延禧攻略》、《如懿传》等宫斗剧，临时换成综艺节目或时装剧；新剧诸如《盛唐攻略》、《大明皇妃孙若微传》等更是播放无期。

文章认为宫斗剧文化传播不断升温，第一个负面影响就是“热衷追崇皇族生活方式，使之成为流行时尚”，“许多人似乎都以能沾上点儿皇气儿为荣”；第二是“精心演绎宫斗情节，恶化当下社交生态”，“与中国当前提倡的社会主义核心价值观格格不入，南辕北辙，危害不浅”。

第三个是“不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光辉”，“超过了对新中国开国元勋、英雄模范及优秀共产党员的宣传”；第四是“宣扬奢华享乐之风，冲击克勤克俭美德”，“不乏对宫中奢靡之风和锦衣玉食、声色犬马的展示，与我们现在所提倡的艰苦奋斗，克勤克俭的优良传统相差甚远”；至于最后第五个负面影响就是“片面追逐商业利益，弱化正面精神引导”，“看不到多少具有积极意义的文化，节目的商业炒作是成功的，文化建设却不尽如人意”。

文章最后更称希望相关影视文艺作品和媒体宣传应把握好“量与度”，以与加强精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观相向而行，要“适当降温”。

据报道，其后有网民爆料，自昨天起（26日），《如懿传》已被全面叫停。中国所有卫视近期任何时段都不能再播放。翻查部分卫视的节目表，虽然部分仍显示有《延禧攻略》、《如懿传》等宫斗剧，但实际上均已停播。其中东方卫视下午时段原定的《如懿传》被其他节目代替，山东卫视在晚间播放的《延禧攻略》，尚未播完就被腰斩停播，改为播出时装电视剧《欢乐颁》，浙江卫视的《延禧攻略》则被换成综艺节目。

