习近平和夫人会见李洙墉并观看朝鲜友好艺术团演出

据新华社报道，中共中央总书记、国家主席习近平和夫人彭丽媛27日在北京会见以朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长、国际部部长李洙墉为团长的朝鲜友好艺术团。

习近平和彭丽媛欢迎朝鲜友好艺术团访华演出。习近平指出，此次访演既是落实中朝双方重要共识的一项重要文化交流活动，也是中朝建交70周年一项重要庆祝活动。相信访演会取得圆满成功，增进中朝两国人民友好感情。

李洙墉首先转达了金正恩委员长和李雪主女士对习近平总书记和彭丽媛女士的亲切问候和良好祝愿，诚挚感谢习近平总书记对此次友好艺术团来华访演的关心和重视。

习近平请李洙墉转达对金正恩委员长和李雪主女士的亲切问候和良好祝愿。习近平指出，2018年以来，我同金正恩委员长4次会晤，就新时期中朝两党两国关系发展达成重要共识。今年是中朝建交70周年。中方愿同朝方一道，落实好双方重要共识，更好造福两国人民，为地区和世界和平、稳定、发展、繁荣作出积极贡献。

习近平强调，文化艺术交流是中朝关系中富有特色和传统的重要组成部分。希望双方共同努力，落实好我同金正恩委员长就加强中朝文化艺术领域交流合作达成的重要共识，继续为巩固中朝友好民意基础、传承中朝传统友谊、推动各自社会主义文化建设作出积极贡献。

李洙墉再次感谢习近平总书记和彭丽媛女士在百忙之中抽出时间观看演出，表示朝鲜友好艺术团此次来华访演就是想真挚表达金正恩委员长对习近平总书记以及朝鲜人民对中国人民的深情厚谊。朝方将认真贯彻落实金正恩委员长同习近平总书记达成的重要共识，加强朝中友好合作，为谱写朝中友好新篇章作出新贡献。

会见后，习近平和彭丽媛观看了朝鲜友好艺术团的演出。演出在《朝中友谊万古长青》的乐曲中拉开序幕。随后，朝鲜艺术家为中国观众表演了《阿里郎》等朝鲜民族特色乐曲和《长江之歌》《歌唱祖国》等中国歌曲，现场观众对朝鲜艺术家的精彩演出予以热烈的掌声。演出在《难忘今宵》的歌声中落下帷幕，现场洋溢着欢乐友好的气氛。

演出结束后，习近平和彭丽媛上台同演职人员握手，并同大家合影留念，祝贺演出取得成功。

王沪宁、丁薛祥、孙春兰、杨洁篪、黄坤明、蔡奇、王毅等陪同会见并观看演出。

朝鲜友好艺术团是应中共中央对外联络部邀请来华访问演出的。