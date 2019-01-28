范冰冰公司股份转移 母亲接手股份

自从“阴阳合同”风波爆发后，中国女星范冰冰就很少出现在公众视野。据中国媒体报道，其公司近日发生了一些变更。

据《每日经济新闻》报道，除了做演员，范冰冰还是个投资高手。启信宝显示，范冰冰是7家公司（此前另一家公司已注销）的股东，在5家公司中担任法定代表人，在4家公司中担任高管。

其中，最值得注意的是无锡爱美神影视文化有限公司（以下简称“爱美神”）。报道指，前几天，爱美神发生了一些变更。从国家企业信息系统公示官网和启信宝获悉，周海国取代范冰冰成为爱美神的法定代表人。股东方面，北京太易投资基金管理有限公司（以下简称“太易投资”）退出，范冰冰的母亲张传美入股。

此外，范冰冰与李晨恋情公开后，两人的资本版图也交织在一起。2015年11月，李晨、范冰冰合资成立爱美神企业管理咨询有限公司（以下简称“爱美神企业管理”）。

到了2018年4月，无锡海视影视文化工作室（有限合伙）加入，爱美神企业管理的法定代表人和负责人由李晨变更为牟恩广。但在今年1月15日，李晨退出了爱美神企业管理。报道称，自此，李晨和范冰冰在投资上已经“劳燕分飞”。

值得注意的是，无锡海视影视文化工作室（有限合伙）的大股东正是范冰冰的经纪人穆晓光（本名为牟恩广）。