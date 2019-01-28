美大学教师“不让说中文”被炒 千余中国学生联名要求彻查

美国杜克大学一名助理教授要求中国留学生“不要说中文”的邮件日前引起轩然大波。当地时间26日，校方就此事道歉并宣布解除该教师的职务。27日，杜克大学的中国学生对《环球时报》记者表示，已发起联名请愿，要求学校对上述歧视行为进行彻底调查。

《环球时报》报道，当地时间25日，杜克大学生物统计系助理教授梅根·尼利在一封发给本系硕士项目学生的邮件中写道，有两名教职员工分别找到她，称在教学区看到中国学生“大声说中文”。这两人表示想知道上述中国学生的姓名，以便日后拒绝他们的实习或项目申请。尼利在邮件中称，这两名教职员工很失望，这些学生没有把握机会尽力提高英语水平，他们在楼道里用别人完全听不懂的语言交流也很不礼貌。她劝诫留学生抓住机会提高英文水平，并注意在教学楼里说中文可能带来的后果。

当地时间26日下午，该系所属的医学院院长向学生发表致歉信，宣布梅根不再任相关项目负责人。医学院方面还表示，杜克大学绝对不会限制学生用哪种语言沟通，而且这也不会影响学生的就业和推荐机会。

当天，杜克大学的部分中国留学生发起请愿，要求校方对尼利以及另两名教员“对国际学生明显的歧视行为”进行彻底调查，并公布调查结果。请愿学生认为，这种歧视行为不符合杜克大学的价值观，不应在校园内出现。一名该校中国学生在朋友圈表示，要让杜克“看到每一个中国人反对种族歧视的决心”。请愿组织者告诉《环球时报》，截至27日，已有约1500名学生签名参与。他们还表示，杜克大学负责管理教职员工行为的一名教授已经回复他们，表示将就此事进行调查。请愿组织者对《环球时报》表示，在校保留说母语的权力，可以帮他们更好地完成学业。更重要的是，灵活选择说哪种语言是他们的个人权力，与个人价值观、信念以及核心身份认同紧密相关。

