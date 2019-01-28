今天（28日）上午9时，全球首个天然橡胶期权在上海期货交易所正式挂牌交易。

据上观新闻报道，从国际市场来看，天然橡胶尚无场内期权产品，上市天然橡胶场内期权成为了世界范围内的一个创新。之所以推出这个创新，主要有三方面原因。

首先，天然橡胶作为重要的工业原料，又是一种战略资源，价格波动较为剧烈，在上市农产品期货品种中具有较高的波动水平，对于风险管理的需求巨大而迫切。2016年以来，“保险+期货”连续三年被写入中央一号文件，这给橡胶种植农户提供了一个管理价格风险的有效手段，而场内期权可以与期货相结合，补齐风险转移机制的拼图。

同时，在当前期货市场发展的新局面下，上市天然橡胶期权不但可以满足橡胶种植农户、橡胶产业企业的风险管理需求，还可以丰富我国期货市场天然橡胶产品系列，进一步扩大天然橡胶期货市场规模、促使天然橡胶期货市场发现更真实的价格。在“一带一路”倡议和海南省建设自由贸易港的政策背景下，推出天然橡胶期权能够提升我国天然橡胶期货市场的国际影响力，增强大宗商品定价能力。

此外，我国天然橡胶主产区在云南、海南两省，属于贫困县集中的地区，推出天然橡胶期权将助力打赢脱贫攻坚战。

上市仪式上，证监会期货监管部副主任程莘表示，天然橡胶期权上市后，将为相关企业提供更精细的风险管理工具，有助于降低天然橡胶“保险+期货”项目的成本，更好地服务国家脱贫攻坚战略和乡村振兴战略。

目前，上期所天然橡胶期货价格已成为国内现货市场主要的定价参考基准。上期所理事长姜岩表示，上海天然橡胶期货已成为全球交易规模最大的天然橡胶期货市场，在服务相关行业价格发现、套期保值方面发挥了积极的作用。作为国际上首个以天然橡胶期货为标的的期权产品，天然橡胶期权的上市，将进一步丰富上期所以“一主两翼”为核心的产品多元化战略的内涵，进一步提升了服务实体经济的能力。上期所将强化一线监管职责，防范市场风险，确保天然橡胶期权的平稳上市和稳健运行。