奥运冠军张军当选新一届羽协主席

在刚刚今早结束的中国羽毛球球协会举行换届选举大会上，原中国羽协副主席、国家羽毛球队双打主教练张军、换届筹备工作小组组长张军成功当选新一届羽毛球协会主席。

中国江苏网报道，单项协会改革，是体育部门改革的重要组成部分。此前，已经有姚明出任篮协主席、刘国梁出任乒协主席等举措，蔡正华离开体育系统后，为确保2020年东京奥运会备战工作的顺利进行，以改革“保备战、促备战、强备战”，继续积极稳妥地推进协会实体化改革。早在去年就成立了换届筹备工作小组，著名的江苏籍运动员、两枚奥运金牌获得者张军担任组长，副组长夏煊泽、王伟，成员包括冯平善、赵剑华、孙俊、沈惠、成小学、陆利国和石坚松。为确保换届工作顺利展开，筹备工作组多次开会研究讨论过相关的各项工作事宜。

熟悉中国羽毛球的球迷都知道，张军是2000年悉尼、2004年雅典两届奥运会混双冠军得主，奥运史上第一对卫冕混双冠军的组合。2007年，30岁的张军退役并成功转型教练，与夏煊泽一起成为国羽教练组的双核，为大换血后的国羽“止跌反弹”立下汗马功劳。新国羽的男双、混双等项目重新确立了优势，女双等其他项目也同样与对手形成竞争力。

国家体育总局系列改革中，让专业的人负责专业事已经成为共识。运动员、执教生涯均屡创佳绩的张军，担任羽协新主席无意将是众望所归。

对于张军而言，新职务所赋予的重大使命感与责任感，是其他职务不可比拟的，“撸起袖子加油干”将是其不二的选择。