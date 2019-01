中国驻英大使发文：华为不会威胁英国安全

据“看看新闻KNEWS”报道,昨天(27日),英国主流大报《星期日电讯报》纸质版和网络版刊登中国驻英大使刘晓明署名文章《不要听信危言耸听,华为不会威胁英国安全》。中译全文如下:

一个时期以来,一些西方国家政府和媒体热衷炒作中国企业所谓“安全威胁”。个别国家对华为等公司发出“市场禁令”,诬称华为对国家安全构成威胁。这些言行缺乏事实依据,误导当地民众,违背商业规律,挫伤企业信心。如任其发展,将毒化国际经济合作氛围,给世界经济带来更多不确定性和不稳定性。作为中国驻英国大使,我愿以华为在英国的成功故事,澄清事实,阐明真相。

首先,华为是中英互利合作的缩影。仅过去五年,华为在英投资和采购20亿英镑,为本地创造就业岗位7500个,为英经济社会发展做出重要贡献。华为凭借优质产品和出色服务,获得英国相关行业高度认可和良好市场“口碑”。同时,得益于与英国伙伴的精诚合作,华为在企业国际化、规范化等方面也不断成长进步。

第二,英国电信业长远发展需要华为参与。自2001年以来,华为积极配合英国政府科技发展规划,从智能手机到电信技术设备,在英投资兴业取得积极成果,为英国科技产业发展做出了重要贡献。英国素来倡导自由贸易,秉持开放包容理念,这是英国经济社会一直充满活力的原因所在。我希望并相信,英国将继续坚持开放包容传统,摒弃后退、封闭、对抗乃至“冷战思维”。唯有如此,才能确保中英合作始终走在中西方合作前列;也唯有如此,才能确保英国在新一轮技术革命大潮中占据有利地位。

第三,华为是英国未来经济发展的支持者。华为已经宣布,未来5年将在英投资和采购30亿英镑,继续为英信息化发展发挥积极作用。在英国脱欧大背景下,这是对英国未来投下的“信任票”和“支持票”。要真正将这张“信任票”落到实处,就需要英国继续保持开放,致力合作,继续为包括华为在内的中资企业提供一个公平、非歧视性的有利营商环境。

第四,华为对英国不构成任何威胁。网络安全是全球性挑战,需要国际社会携手共同应对。在这方面,华为做出了不懈努力,它不仅主动在英国投资建立网络安全认证中心,还积极参与英国科研机构研发合作,不断完善和提升相关技术水平。对于华为5G技术安全性问题,不久前一位英国电信高层人士从专业角度给予高度评价。我愿重申,中国政府从不支持任何企业进行网络窃密活动,中国法律法规没有授权任何机构可以迫使企业安装“强制后门”。事实上,华为一直保持良好的网络安全记录,过去30年来没有任何证据证明华为做过有损于任何国家安全的事情。

从上述事实可以看到,华为在英国的经营合法合规,可圈可点。因此,如何对待华为问题不是一个经济问题,而是一个政治问题。这使我想起莎士比亚的名句:“To be, or not to be”。这句话在中文有无数个译法,在这里用在华为身上,则可译为:英国究竟是把中国的发展视为机遇还是威胁?英国是根据本国利益自主决策,还是跟着某些国家随波逐流?

英国是具有全球影响的大国。坚持开放包容是维护英全球影响的关键所在。相反,固守“冷战思维”,以“国家安全”为由对外国企业采取歧视性政策,不仅害人,最终也将损害本国自身利益和形象。

在这个全球化势不可挡的时代,中国将张开双臂拥抱世界,坚持开放合作。我们也期待英国保持其开放本色,从自身利益出发做出明智选择,同中国一道给中英两国人民带来更多福祉。