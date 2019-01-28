传统基金会研究员：香港与新加坡的差距正收窄

来自美国传统基金会的安东尼·金（Anthony Kim）指出，香港与新加坡的差距正在收窄。

据香港电台今天（28日）报道，除非两地都推行减税、增加开支等大规模措施，否则难以预测两者未来评分比较。

基金会公布的2019年经济自由度指数显示，香港继续排行全球第一，但司法效率则下跌。担任基金会国际贸易及经济中心经济自由指数研究经理兼编辑的安东尼·金表示，数据主要来自2017下半年及去年上半年，而期间香港有不同发展，至于对法治的评分，由于避免主观判断，需要依赖第三方数据，而相关数据反映香港司法效率有向下趋势。

安东尼·金提到，虽然包括在劳工及基建等范畴的政府干预增加，但是由市场力量推动。他也说，港府有注意到提升竞争力，例如减税方面，政府仍致力维持经济自由度。

国际贸易及经济中心董事米勒（Terry Miller）表示，虽然香港在法治的得分，包括反映企业、港人等看法认为效率下降，但未必反映实际改变，而是期间出现不同的争议影响港人观感。

基金会指出，经济自由度的评分虽然没有将新闻自由计算在内，但是两者是有关系的。基金会也提到，若中美贸易谈判没有好结果，对香港有负面影响。

对于早前美国研究撤销香港独立关税区，安东尼·金说会密切留意事件，并对中美贸易谈判审慎乐观，这因素是2019年评分的其中一个重要指标