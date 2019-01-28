2018中国手机市场销量榜出炉 OPPO稳居榜首

赛诺公布了2018年年度中国手机市场销量数据，数据显示OPPO以7637万台总销量，在中国市场排名第一。其次分别是vivo、华为、荣耀和苹果。2018年是全球智能手机市场的寒冬期，不少昔日的强势手机品牌都出现大幅度的销量下滑。因此在逆势中保持稳定的销量，表明该品牌在产品竞争力、品牌影响力忠诚度等各方面均有突出表现。

IT168网报道，2018年对OPPO发布了包括Find X、R17Pro在内的多款新品，带来了双轨潜望结构、93.8%最高屏占比、3D结构光、SuperVOOC超级闪充、TOF 3D镜头等一系列创新技术。满满的科技体验，毫无疑问是驱动用户为OPPO手机买单最强动力。

除了手机之外，OPPO还发布了10倍混合光学变焦技术、Breeno语音助手，光域屏幕指纹技术。作为一个全球拥有超过2亿年轻用户的手机品牌，OPPO正在从单纯的手机厂商转变为科技平台型公司 。

即将到来的5G网络，是手机市场等待已久的突围契机，而早在2015年就开始布局5G技术的OPPO，在201812月的中国移动全球合作伙伴大会上，OPPO首次展出Find X 5G 样机，并展示了5G数据连接实现网页浏览、在线视频播放、微星视频通话等日常应用场景。在5G正式商用时，OPPO将会是首批乃至首发5G手机的品牌。