中国公安部：去年至今已打掉“套路贷”团伙逾1400个

中国公安部刑事侦查局政委曾海燕今天（28日）在北京说，自2018年1月全国开展为期三年的扫黑除恶专项斗争以来，公安机关已打掉“套路贷”团伙1451个，破获诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等案件18848起，查获涉案资产30.8亿余元人民币（约6.2亿新元）。

据中新社报道，曾海燕当日上午在公安部举行的一场新闻发布会上透露了上述数字。

曾海燕称，专项斗争以来，公安部部署各地公安机关聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业、重点领域，对准民众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪，对隐藏在新领域、新业态背后的黑恶势力，特别是严重影响民众安全感的“套路贷”、暴力传销、非法讨债等新型黑恶势力犯罪开展了集中打击。

据她透露，北京组织开展打击整治“黑物业”“黑物流”“黑开采”“黑旅游”“黑中介”也就是打“五黑”专项行动，打掉犯罪团伙26个，破获刑事案件787起，全方位净化了首都的治安环境；河南安阳打掉的“套路贷”团伙，受害大学生1.8万余人，涉及全国31个省市区高校；浙江杭州打掉了通过虚假诉讼进行讨债，非法侵占他人房产144套的“套路贷”涉黑团伙；湖南打掉了采取非法拘禁、殴打虐待等手段实施暴力传销的涉黑涉恶团伙26个；云南对跨境组织赌博、绑架、敲诈勒索的黑恶势力开展专项打击，打掉涉黑涉恶团伙36个。

此外，曾海燕也表示，专项斗争开展以来，全国公安机关会同纪检监察机关，深挖彻查黑恶势力“关系网”“保护伞”，严肃查处涉案公职人员。

曾海燕透露，按照查处“保护伞”的管辖分工，全国公安机关以包庇、纵容黑社会性质组织罪立案查处152人，向纪检监察部门移交涉及腐败问题线索1738条。