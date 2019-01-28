受经济不景及贸易战影响 珠三角工厂搬至东南亚

有香港媒体今天（28日）指出，珠三角制造业工厂受近年经济不景及中美贸易战的影响，将工厂搬往东南亚国家。

据《明报》报道，有第一批将工厂搬往缅甸的厂商表示，在东莞请一个工人相当于在缅甸请五个工人，而且东南亚政府给予零关税，而中国工厂成本高请人难，即使中美贸易战问题解决，最终也是只能等死。

《明报》记者访问了在东莞南城开皮具厂长达16年、两年前开始逐步将工厂搬往缅甸仰光的尹先生。报道称，尹先生的产品全部出口至欧美，主要是代工欧美品牌手袋，由于不是大牌子，每个手袋代工费只赚10多元（人民币，下同，约2新元），面对珠三角愈来愈高的生产成本，工厂在几年前已面临难以发展的困境。

考察之后，尹先生决定投资缅甸仰光。他说缅甸有许多华人，找翻译很容易；当地人信仰佛教，人很淳朴犯罪率很低，而且除了海运和空运，还可以从云南走陆路前往缅甸。最重要的是，缅甸政府在税务方面给予很大优惠。报道称，欧美的手袋品牌商也希望他的工厂转到缅甸去年产，这样他们也可以降低采购的成本，避免被征税。

不过，尹先生仍将东莞将作为公司的核心所在，研发、采购和销售都在东莞，缅甸只是作为生产和加工基地，即是当年香港和珠三角地区前店后厂的关系，只是现在店在东莞，厂在缅甸。

尹先生说：“所有东南亚国家目前还取代不了中国，他们的产业链不成熟，许多生产原料要从中国寻找。”

尹先生也说到：“现在都是靠自己单薄的力量去出去闯，如果（中国）政府可以帮助企业走出去，那么走出去的企业就更多，倒闭的企业就更少。”