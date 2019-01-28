天网2019今天启动

中国“天网2019”反腐败行动今天（28日）在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室会议上正式启动。

据中央纪委国家监委网站发布的消息，1月28日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室召开会议，传达学习十九届中央纪委三次全会精神，研究部署2019年反腐败国际追逃追赃工作，启动“天网2019”行动。

会议指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中央反腐败协调小组加强统筹协调，各地区各部门分工协作、合成作战，天罗地网越织越密，追逃人数和追赃金额迭创新高，监察体制改革制度优势不断转化为治理效能。

会议决定启动“天网2019”行动，紧盯重点国家、重点个案，加大挂牌督办力度，有力削减外逃存量、有效遏制外逃增量。其中，国家监察委员会牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动，最高人民法院牵头开展适用违法所得没收程序追赃专项行动，公安部牵头开展“猎狐”专项行动，中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，中央组织部会同公安部开展违规办理和持有因私出国（境）证照治理工作。

中央纪委副书记、国家监委副主任李书磊指出，追逃防逃追赃工作是全面从严治党、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利的重要一环，要一以贯之全面贯彻落实十九大精神和中央纪委三次全会工作部署，深化司法协助和国际执法协作，扎实推进个案攻坚，完善防逃制度机制，斩断赃款跨境转移渠道，推进追逃防逃追赃一体化建设，做到力度决不减弱、态度决不动摇，以永远在路上的坚韧和执着切断腐败分子后路、绝其幻想，确保党中央决策部署落地见效。