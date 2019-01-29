美国指控华为13罪 正式要求引渡孟晚舟

（早报讯）美国司法部周一（28日）提控中国科技巨企华为、首席财务官孟晚舟及两家子公司共13项刑事罪，当中包括指华为涉及银行诈骗、密谋窃取美国电信企业T-Mobile的商业机密。当局正式向加拿大寻求引渡孟晚舟。

美方提交申请引渡孟晚舟受审的期限，将于周三（30日）截止。美国代理司法部长惠特克（Matthew Whitaker）、商务部长罗斯及国土安全部部长尼尔森于当地时间周一下午举行记者会，公布针对华为、孟晚舟、香港空壳公司Skycom Tech以及Huawei Device USA Inc）的罪名。

据法新社报道，司法部指控华为误导一家国际银行及美国当局，模糊其与两家子公司的关系，令对方以为这两家独立公司，借此跟伊朗经商，违反美国对伊朗的制裁，共涉及三项罪名。

当局又指控华为窃取商业机密、电信诈骗及妨碍司法公正等，涉嫌盗用T-Mobile位于华盛顿州实验室的技术，该名为“Tappy”的机械人装置用于内部测试智能手机，甚至向成功窃取机密的员工发放奖金，共包括10项罪名。

美国代理司法部长惠特克说，美国将在1月30日的截止日期前正式向加拿大提出引渡孟晚舟的要求。

相关听证会将于2月6日在加拿大举行。

惠特克说，起诉书中没有指控中国政府涉嫌参与上述案件。

但是他补充说：“我（去年）8月时告诉过中国官员，中国当局必须要求其公民和企业负起守法的责任。”

