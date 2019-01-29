海南设立热带雨林国家公园体制试点区，约占陆域面积七分之一

据新华社报道，记者28日从海南省第六届人民代表大会第二次会议记者会获悉，海南即日起设立热带雨林国家公园体制试点区，主体位于海南岛中部山区，东起吊罗山国家森林公园，西至尖峰岭国家级自然保护区，南自保亭县毛感乡，北至黎母山省级自然保护区，总面积4400余平方公里，约占海南岛陆域面积的七分之一。至2020年结束试点后，将正式设立海南热带雨林国家公园。

海南省林业局局长夏斐介绍，海南热带雨林国家公园体制试点区范围涉及五指山、琼中、白沙、保亭、乐东、东方、昌江、陵水、万宁9个市县，包括五指山、鹦哥岭、尖峰岭、霸王岭、吊罗山等5个国家级自然保护区和佳西等3个省级自然保护区，黎母山等4个国家森林公园，阿陀岭等6个省级森林公园及相关的国有林场。

“把最应该保护的地方保护起来。”夏斐表示，此次范围划定立足保护和修复海南热带雨林生态系统，充分考虑海南长臂猿等重要物种保护和繁衍需要，将海南中部现有自然保护地及周边天然林、公益林区连通起来，统筹考虑自然生态系统的完整性和周边经济社会发展需要，科学划定海南热带雨林国家公园范围。

据了解，2019年1月23日，中央深改委第六次会议审议通过《海南热带雨林国家公园体制试点方案》。试点将对热带雨林国家公园实行整体保护系统修复综合治理，实现自然资源有效保护、合理利用和世代传承。