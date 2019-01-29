贸易战影响浮现 港上月出口三年最差

据大公报报道，贸易战对香港出口之影响浮现，上月香港出口同比跌5.8%，不但远逊市场预期的下跌约2%，更为2016年3月以后最差的单月，若全年“埋单计”则升7.3%，仍低于贸发局预计的9%。

从事出口的香港中小型企业总商会会长巢国明接受大公报访问时表示，由于很多买家担心美国会突然增加关税，故要求厂家提早交货，且12月付运的产品多属加单，对圣诞节订单影响有限。他说，现时商界最关注本周中美贸易谈判情况，担心谈判无果后，美国将大幅对华产品加征关税，甚至实施其他贸易制裁。

巢国明呼吁政府及厂家要为出现最坏情况，做好万全应对之策。企业方面，应尽快寻找在海外设厂的企业，以外判订单、入股投资或并购等方式进行合作，保证可在内地以外地区继续生产，以便争取买家继续落单。至于政府，他希望当局能作多方思考，如何能在企业危急时帮到手。“其实政府要沙盘推演，万一美国将税率加到25%时点算？有何短、中、长期措施帮到手，政府都应好好想想。”

贸发局研究副总监黄醒彪亦承认，上月出口下跌已属意料中，主因是内地在去年11月、12月出口亦疲软，目前焦点在于贸易谈判，若破局则最快会反映在第二季的出口表现。政府发言人表示，随着环球经济增长放慢和美国与内地贸易摩擦对多个亚洲经济体出口的影响加剧，商品出口货值于上月的按年跌幅扩大。