跟蔡英文互补性不强 苏嘉全：不可能当副总统候选人

据《自由时报》消息，面对台湾总统蔡英文2020争取连任，现任立法院长苏嘉全今天（1月29日）上午接受电台专访时表示，目前民进党不可能换掉蔡英文，现任副总统陈建仁、前行政院长赖清德也都是很好的副手人选。“我不可能当副总统候选人，我跟蔡互补性不强、资源也重叠。”

苏嘉全指出，九合一选举是民进党最不利状况的总结，碰巧公投不顺利、排队成为引爆点。但蔡英文已经努力实践政见，民进党会输也不是单一个人造成，蔡英文目前还是党内最有实力赢的人，党内目前凝聚力很强，已定调不可能换掉蔡英文。

苏嘉全2012年曾与蔡英文搭挡参与总统选举，但不幸落马。

苏嘉全说，蔡英文也展现比男人更强的意志力，民调落后不代表什么，并称陈其迈在高雄市长原本也领先。“民调不放在心里，我们就有机会。”

苏嘉全表示，陈建仁在角色扮演、分际拿捏都做得很好，赖清德过去表现也无庸置疑获得肯定，谁跟谁配要看未来局势发展，不宜现在臆测，但“我不可能当副总统候选人”；苏嘉全坦言，他跟蔡英文都是屏东人，十多年来关系密切，互补性不强、资源也几乎重叠，希望蔡英文能找个更加分的人搭挡，引进其他力量更好。

被问及是不是上次选输太伤心不想再配？苏嘉全说，自己现在是立法院长，不宜兼任党职，加上已有不错人选，“成功不必在我”。他表示，接下来就做好立法院长角色，虽然党内还没讨论到不分区立委提名，但党若觉得他立法院长做得不错要提名他，他不会拒绝。