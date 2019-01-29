中国外交部发言人谈孟晚舟案：美国不要在错误道路上越走越远

美国司法部当地时间28日宣布了对华为公司、有关子公司及其首席财务官孟晚舟的指控，并表示即将向加拿大提出对孟晚舟的引渡请求。对此，中国外交部发言人耿爽表示，中方再次敦促美方立即撤销对孟晚舟的逮捕令，不要发出正式引渡请求，避免在错误的道路上越走越远。

据中国外交部网站报道，耿爽说，中方高度关切美国司法部对华为公司及其副董事长、首席财务官孟晚舟等提出起诉。中国政府一贯要求中国企业在依法合规的基础上开展对外经济合作，同时要求各国为中国企业的正常运营提供公平、公正、非歧视的环境。

耿爽说，一段时间以来，美方动用国家力量抹黑和打击特定的中国企业，企图扼杀企业的正当合法经营，背后有很强的政治企图和政治操弄。中方强烈敦促美方停止对包括华为在内中国企业的无理打压，客观公正地对待中国企业。中方也将坚决捍卫中国企业的合法、正当权益。

耿爽表示，关于孟晚舟案，中方已经多次表明严正立场。美加两国滥用他们之间的双边引渡条约，对中国公民无理采取强制措施，是对中国公民合法权益的严重侵犯。中方再次敦促美方立即撤销对孟晚舟的逮捕令，不要发出正式引渡请求，避免在错误的道路上越走越远。中方同时敦促加方认真对待中方严正立场，立即释放孟晚舟并切实保障她的合法、正当权益，不要为美火中取栗。

