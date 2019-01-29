惠誉：将就审批事宜与中国监管机构密切沟通

信用评级机构惠誉今天表示，将就审批事宜与中国监管机构密切沟通。

据明报报道，中美贸易角力持续下，中国经常重申会开放市场，昨日人行宣布批准标普获准进入内地信用评级市场，成为首家能独资进入内地评级市场的国际评级机构。

惠誉评级发言人表示，惠誉博华信用评级有限公司将与监管机构密切沟通，了解获准在中国银行间债券市场开展境内债券评级的申请状况。

惠誉博华于2018年7月在北京成立，是惠誉评级的全资子公司。在初始运营阶段，公司将开展金融机构(包括银行、非银行金融机构和保险公司)及结构融资评级业务。