工信部回应福建晋华遭美禁售：望美国改变错误做法

针对美国商务部对中国福建晋华集成电路有限公司实施禁售令一事，中国工业和信息化部部长苗圩今日（29日）在国新办发布会上回应，希望美国政府能够客观、准确地对待中国企业，改变错误的做法，把福建晋华从出口管制实体清单中移除。

据新京报报道，苗圩在发布会上提及，去年10月份以后，美国商务部泛化了国家安全的概念，滥用出口管制措施，以所谓“可能使用了来自美国的技术，威胁到了美国的军事系统基本供应商的长期生存能力”为由，用“可能使用了”、“可能威胁到了”等理由，对福建一家还在建设过程当中、产品还没有量产的企业实施了出口管制，“我们认为是站不住脚的”。

苗圩表示，实际情况是美国的美光公司2017年在美国起诉了台湾联电和福建晋华。福建晋华作为投资集成电路的企业，本身并没有技术，他们通过技术转让的方式，获得来自台湾联电的DRAM技术。如果要说有技术的争议，也应该是台湾联电来负责，福建晋华是无辜的。

“所以，通过这个事情，我们希望能够客观、准确地对待中国企业，我们希望美国政府能够改变错误的做法，把晋华从出口管制实体清单中移除。对于晋华和美光之间的纠纷，我们认为是企业关于知识产权方面的纠纷，可以由企业之间自主决策。事实上，两家企业已经开始在接触，我们对此予以高度关注，但是我们不干预企业之间商业上的谈判。”苗圩说。