中国首个网络直播标准发布：女主播服装不应过透过露

据新华社报道，湖北省标准化学会和武汉市软件行业协会28日在武汉联合发布了《网络直播平台管理规范》以及《网络直播主播管理规范》。这是中国正式出台的首批网络直播团体标准。

这两条规范包含有直播平台的主播监控、账号监管、平台巡查等多个方面的内容，并对主播的着装要求、准入标准、直播内容等进行了规范。《网络直播主播管理规范》要求，女主播服装不应过透过露，不能穿着情趣制服、情趣内衣、透视装、肉色紧身衣等；未成年人单独出镜直播，须提供监护人身份证和户口本，以及由监护人签署的申请书等。

同时，《网络直播平台管理规范》重点明确了用户举报，要求直播平台设置便捷醒目的用户举报通道，确保24小时畅通；对于网友举报的违规账号，直播平台应在接到举报后90秒内，对其进行强制禁言、封号等处理。

为规范网络直播行业的发展，经武汉斗鱼网络科技有限公司提出，湖北省标准化学会、武汉市软件行业协会联合组织了武汉大学、华中科技大学、湖北省标准化与质量研究院、武汉市新媒体行业协会以及斗鱼直播等5家互联网企业的专家，历时近半年，共同编制了这批“网络直播团体标准”。

这批网络直播团体标准28日在全部团体标准信息平台上发布，并将于1月29日正式实施。