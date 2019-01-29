全球MBA排行榜 中国六家院校跻身百强

据澎湃新闻报道，28日，英国《金融时报》(Financial Times) 2019年全日制MBA课程全球百强榜单公布，中欧国际工商学院、香港科技大学工商管理学院、复旦大学管理学院、香港大学、上海交通大学安泰管理学院等6所中国商学院在该榜单中占有一席。

MBA意为工商管理硕士。它与一般研究性硕士学位不同，是为了培养中高级职业经理人员的一种专业硕士学位。《金融时报》全日制MBA课程排行榜于1999年推出，以其严苛参评入围的标准与多元化的指标体系，成为全球最具权威的商学院排名之一。

今年位列上述榜单前五强的商学院是斯坦福商学院、哈佛商学院、INSEAD、沃顿商学院及中欧国际工商学院。澎湃新闻注意到，中欧国际工商学院创造了该校在上述榜单上的历史最好成绩——相比于去年在同一榜单上排名第八的成绩，该校此次跃升三位。同时，这也是迄今为止中国商学院在该榜单上所取得的最高排名。

复旦大学管理学院表现同样瞩目，根据百强榜单，其MBA项目位列全球第34位，相比于去年上升了8名，在中国大陆大学商学院位列第一。“6年排名成绩不断攀升，最近3年稳居全球50强。” 1月28日，复旦大学管理学院在其官方微信中发文称，在极具含金量的多个分指标上，复旦MBA项目均位居全球前列。

“学生薪酬增幅全球第一，学习投资价值、学习目标实现率、校友职业发展、职业服务四大分指标大中华区第一。科研水平、校友推荐、国际化师资、国际化职业发展、国际化课程体验中国大陆大学商学院第一。”上述文章称。

此外，香港科技大学工商管理学院、香港大学、上海交通大学安泰管理学院、香港中文商学院等4所中国商学院在上述榜单中的名次分列为18、41、51、57。尽管上述学校成绩优异，排名均在“百强榜”中上游位置，但与去年的名次相比，略有跌落。比如，香港科技大学商学院下降了4名，香港大学下降了8名，而上海交通大学安泰管理学院、香港中文大学商学院则分别下跌17名、14名。

在最令人关注的毕业生毕业三年后的“平均工资”指标方面，斯坦福大学商学院以“228074美元”位列榜首——这比最后一名的“79956美元”高出近三倍。6所中国商学院在“平均工资”上表现抢眼，中欧国际工商学院以“174115美元”位居中国商学院第一，而复旦大学管理学院则以“110062美元”在中国商学院中垫底。

澎湃新闻注意到，尽管复旦大学管理学院 “平均工资”在所有上榜商学院中并不算高，但其在“学生薪酬增幅”指标方面上升趋势颇为强劲，其MBA毕业生毕业三年后的薪酬增加了195%，为全球最高。



